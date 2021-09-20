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В понедельник, 20 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями региональных отделений партий, набравших по предварительным итогам наибольшее количество голосов на минувших выборах депутатов Государственной Думы и регионального парламента.

Руководитель области отметил, что на данном этапе необходимо наметить и обсудить совместные планы по социально-экономическому развитию губернии, дальнейшему улучшению качества жизни людей, проживающих на самарской земле.

«Я готов работать со всеми политическими партиями, и такой принцип в моей работе является определяющим, – акцентировал внимание участников беседы Дмитрий Азаров. – Я понимаю, что у каждой политической партии есть идеи, которые можно успешно реализовать на территории региона, есть проекты, предложения и обращения людей, жителей Самарской области. Поэтому, как и в предыдущий период, готов к конструктивному взаимодействию и надеюсь, что это взаимно. Готов сегодня обсудить и наметить совместные планы для дальнейшей работы».

Губернатор добавил, что выборы в Государственную и губернскую думы – это очень важный этап для нашего региона и всех жителей, для всей страны в целом. По мнению руководителя области, главной составляющей прошедшей избирательной кампании стала честная борьба идей.

«И я хочу вас за это поблагодарить, – обратился Дмитрий Азаров к представителям партий. – Я рад, что политическая конкуренция, нормальная для демократического общества, не стала «черной» PR-кампанией, которая бы опустила достаточно высоко поднятую планку политической культуры в нашем регионе. Кампания прошла как борьба идей, борьба кандидатов, которые, уверен, хотят сделать все для того, чтобы людям на территории нашего региона, в стране в целом, жилось лучше, для того, чтобы Самарская область развивалась, а государство, укрепляя свою экономическую, политическую мощь, сохранило свой суверенитет и двигалось вперед».

Свою оценку прошедшей кампании и самого процесса голосования дал первый секретарь Самарского областного комитета КПРФ Алексей Лескин.

«Наша партия всегда проводит кампанию в рамках правового поля. Поэтому мы провели свои идеи в массы и получили поддержку», – отметил он и предложил вернуться к вопросу проведения голосования в один день. – Понятно, что сейчас мы зажаты ограничениями пандемии, и трехдневное голосование – это необходимость. Но в дальнейшем нам нужно уходить от этой практики, потому что очень большая нагрузка ложится на членов избирательных комиссий. Уверен, мы преодолеем эту болячку – коронавирусную инфекцию – и будем возвращаться в привычный режим».

Напомним, трехдневное голосование было организовано в целях защиты здоровья граждан, чтобы на избирательных участках не скапливалось одновременно большое количество людей, что могло бы способствовать распространению COVID-19.

«Защита здоровья людей – это первоочередная задача, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Конечно, победить коронавирусную инфекцию – самое главное. Говорить о том, что уже это вот-вот произойдет, к сожалению, не приходится – цифры говорят сами за себя. Вместе с тем, уверен, мы победим этого невидимого врага, и вопрос организации единого дня голосования вернется в повестку обсуждения».

Координатор Самарского регионального отделения политической партии ЛДПР Роман Синельников отметил, что выборы прошли на высоком уровне.

«Нарушений, которые существенно могли бы повлиять на итоговый результат, замечено не было», – подчеркнул он.

Серьёзных нареканий по всем избирательным процедурам нет и у других участников прошедшей кампании.

«Избирательная кампания для партии была непростой – кандидаты провели сотни встреч, проявили бойцовский характер. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, но мы получили большой уровень поддержки жителей Самарской области. Впереди задача по исполнению наказов и предложений – будут поправки в бюджет, в том числе по ускоренной замене лифтового оборудования, благоустройству», – отметил председатель совета регионального отделения партии Справедливая Россия – патриоты – за правду Михаил Маряхин.

Дмитрий Азаров отметил, что в текущем году соответствующие изменения в бюджет региона, в том числе по увеличению ассигнований на замену лифтового оборудования, уже были внесены и приняты.

«Действительно, это серьезный вопрос. Нас поддержали коллеги из Фонда содействия реформированию ЖКХ – удалось добиться дополнительных средств. Уверен, с этой задачей мы будем справляться вместе», – заверил губернатор.

«Наблюдатели работали на участках все три дня, и замечания, которые были обнаружены, оперативно устранялись. Спасибо избирательной комиссии Самарской области за подготовку людей. Я рад тому, что наша партия нашла поддержку у жителей региона, и хочу за это их поблагодарить. Мы будем работать и готовы помогать развивать Самарскую область», – обозначил свою позицию секретарь совета регионального отделения в Самарской области политической партии «Новые люди» Роман Маркаров.

Дмитрий Азаров выразил готовность к постоянному открытому и конструктивному диалогу со всеми политическими силами.

«В своей работе, всегда опираюсь на мнение и на позицию партий, которые представляют большинство населения Самарской области. Впереди нас ждет большая работа», – подчеркнул губернатор.