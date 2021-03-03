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Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Госдумы от Самарской области

3 марта 2021 22:03
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В центре внимания – вопросы социально-экономического развития региона.

В среду, 3 марта, Губернатор Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Государственной думы от Самарской области и членами регионального кабинета министров. В центре внимания – вопросы социально-экономического развития региона.

Руководитель области отметил: несмотря на особенности и сложности прошлого года, которые были вызваны распространением коронавирусной инфекцией, удалось мобилизовать все силы и средства на выполнение социальных обязательств. «Мы прошли этот сложный период достойно: была проведена мобилизация бюджетных ресурсов и значительные средства выделены на систему здравоохранения, – отметил Дмитрий Азаров. – Колоссальная поддержка была оказана из федерального бюджета. Самарская область твердо входит в число регионов с наиболее успешной реализацией национальных проектов. У нас только по 5 показателям из 187 не достигнуты плановые значения. Результаты отмечаются на федеральном уровне».

Напомним, область входит в число лидеров среди регионов страны и Приволжского федерального округа по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Хорошие результаты отмечаются по повышению производительности труда и поддержке занятости.

Губернатор отметил, что буквально вчера были приняты очередные поправки в областной бюджет, который пополнился средствами из федеральной казны. Дополнительные деньги будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19, строительство и ремонт дорог. «Дополнительная поддержка оказана по важнейшим инфраструктурным объектам: второй этап мостового перехода через реку Самара, завершение строительства моста через реку Сок, о котором люди мечтали десятилетиями. Застарелый вопрос по трассе «Тольятти – Ягодное» также получает дополнительную поддержку, что очень важно», – добавил Губернатор.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание депутатов на работу по продвижению потенциала региона. «Мне очень важно, чтобы вы все, объединив усилия, представляли в Москве положительные результаты работы региона, достижения показателей национальных проектов. Это влияет на инвестиционную привлекательность. Вы – защитники интересов Самарской области, – подчеркнул руководитель региона. – Вы – авторитетные люди, участвуете в различных мероприятиях, событиях в жизни страны, и видите направления развития новых технологичных производств, отраслей, а также – потенциальных инвесторов, готовых реализовывать проекты. Давайте вместе работать над тем, чтобы максимально приземлять перспективные новые проекты на Самарской земле. Возможности мы для этого создаем. Я попросил бы вас концентрироваться на этой работе, потому что борьба за инвестиции между регионами обостряется. Каждая копеечка должна работать на экономику и развитие социальной сферы региона».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев предложил организовать встречу с широким кругом инвесторов из Германии. Как вариант – на территории Самарской области. Глава региона дал поручение первому вице-губернатору – председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову подготовить соответствующие предложения.

Кроме того, Владимир Гутенев акцентировал внимание на новых возможностях, которые открывает Год науки и технологий, объявленным Президентом России Владимиром Путиным. «Мы сейчас могли бы заявиться на строительство общежитий для вузов, в том числе для медицинского университета. Необходимо подготовить проекты, чтобы получить дополнительные средства из федерального бюджета. Нужно использовать и это окно возможностей», – отметил депутат. Дмитрий Азаров поручил министерству образования региона собрать всю необходимо информацию и отработать вопрос совместно с Владимиром Гутеневым.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию системы здравоохранения региона. Был затронут вопрос о ходе вакцинации жителей от коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Самарскую область поставлено 128 232 доз «ГамКовидВак». «Еще 33100 доз вакцины мы получим буквально на следующей неделе. Сколько еще мы получим – пока неизвестно. Если раньше мы заблаговременно знали о поставках, то в этом месяце, даже несмотря на то, что он уже начался, план до нас еще не доведен, – отметил Дмитрий Азаров. – Тем временем, активность людей, желающих пройти вакцинацию, возрастает». Глава региона призвал парламентариев подключиться к этому вопросу. Сегодня вакцинация осуществляется в 63 лечебных учреждениях, на базе которых работает 142 прививочных пункта, а также – в 2 мобильных пунктах.

Ответили на встрече и на вопросы, которые ранее поднимали депутаты. В частности, Виктор Казаков интересовался, когда откроется детская поликлиника городской больницы №7 в поселке Мехзавод. «До 1 апреля все медицинское оборудование и мебель будут доставлены в лечебное учреждение и поликлиника будет введена в эксплуатацию», – доложил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Руководитель региона поблагодарил депутатов федерального парламента за взаимодействие. «Ваша активность отмечается жителями Самарской области. И во время моих поездок люди отмечают решение их вопросов, которым местные власти иногда уделяют недостаточное внимание. Знаю, что с вашим участием они находят решение, – отметил Губернатор, обращаясь к парламентариям. – Отдельно хочу поблагодарить за поддержку, которую вы оказываете при представлении и продвижении на федеральном уровне важнейших проектов для развития Самарской области. Здесь у нас результаты значительные».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам, депутат от Самарской области Леонид Симановский отметил, что благодаря совместным усилиям – Губернатора и депутатов по защите интересов губернии на федеральном уровне – регион развивается опережающими темпами.

«Мы получили дополнительные средства на завершение строительства Дворца спорта в Самаре, на реконструкцию тольяттинской набережной. Дополнительно получали помощь на поддержку врачей в период пандемии. Удалось компенсировать часть выпадающих доходов. Сейчас обсуждается вопрос выделения дополнительных средств на возведение Волжского моста. По всем вопросам ведем системную работу, – подчеркнул Леонид Симановский. – Мы делаем все возможное для того, чтобы Самарская область развивалась, чтобы люди здесь были счастливы и больше улыбались».

Жители региона – сегодня не просто наблюдатели, а активные участники всех позитивных перемен. В этом в очередной раз убедился депутат Виктор Казаков во время поездки по муниципалитетам. По словам парламентария, сегодня многие районы области возлагают большие надежды на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Сегодня многие районы разработали проекты по благоустройству, строительству и реконструкции водопроводов, спортивных сооружений, детских площадок. И уже поданы соответствующие заявки на софинансирование федерального бюджета. Поэтому моя задача в том, чтобы пролоббировать интересы людей на федеральном уровне, чтобы регион получил дополнительные средства», – отметил Виктор Казаков.

Также в ходе встречи поднимались вопросы развития городов, в том числе Тольятти, поддержки малого бизнеса, строительства социальных объектов, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и многие другие.

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