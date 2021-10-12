Дмитрий Азаров заявил об отставке главы Жигулёвска и директора «СамРЭК» из-за срыва отопительного сезона

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров а прямом эфире канала "ГТРК Самара" ответил на вопросы, волнующие жителей региона. В ТОП-3 попали проблемы с подачей тепла, самыми массовыми стали жалобы жителей Яблоневого оврага городского округа Жигулевск.

Глава региона напомнил, что в этом году муниципалитетам была поставлена задача подать тепло в дома гораздо раньше привычных сроков.

- Я такую задачу еще в начале сезона ремонтных работ поставил, потому что понимал, если у нас коронавирус наложится на сезонные заболевания ОРВИ и гриппа, которые связаны с переохлаждением, то мы можем получить рост по всем заболеваниям, - отметил глава региона.

При этом главы отдельных муниципалитетов не справились с этой задачей в срок. В частности, в поселке Яблоневый овраг котельную подключили буквально на днях.

- Глава муниципального образования, директор теплоснабжающего предприятия, в чьем ведении находится эта котельная друг на друга перекладывали ответственность, - возмутился губернатор. - Глава города почему-то решил, что это не его дело, хотя в законе о местном самоуправлении написано, чья это ответственность, - это ответственность местной власти.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что и глава Жигулевска Сергей Федотов и руководитель предприятия Андрей Гадалин уже освобождены от исполнения своих профессиональных обязанностей.

- Между собой они там выясняли, кто больше работать должен, а пострадали люди, значит оба в отставку. Не иначе, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Снятие с должности - вопрос справедливости - ответственность за срыв планов понесли оба чиновника.

Фото: глава Жигулевска Сергей Федотов