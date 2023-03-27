Дмитрий Азаров в Москве принял участие в заседании рабочей группы по созданию в РФ сети университетских кампусов

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В понедельник, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках командировки в Москву принял участие в заседании федеральной межведомственной рабочей группы по созданию в РФ сети университетских кампусов.



Совещание состоялось под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.



Глава региона представил доклад о ходе реализации проекта по строительству в Самаре международного межвузовского кампуса на 5 000 мест IT-направления, проделанной работе по созданию важнейшего для Самарской области объекта.



Глава региона также обозначил ряд проблемных вопросов, требующих дополнительной проработки, и заручился поддержкой на федеральном уровне в их решении.



Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания отдельно отметил активное участие Самарской области во всех ключевых федеральных проектах по развитию научно-образовательного потенциала.



- Нет, наверное, ни одного проекта, в который бы Самарская область не заявилась и успешно не участвовала, - подчеркнул Валерий Фальков.



Задача по созданию в РФ до 2030 года сети университетских кампусов поставлена Президентом страны Владимиром Путиным. Под руководством губернатора Дмитрия Азарова была разработана концепция создания в Самаре международного межвузовского кампуса IT-направления в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями. Благодаря системной работе региональной команды Самарская область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта. В прошлом году глава региона представил проект кампуса Владимиру Путину и заручился его поддержкой.



Сегодня поэтапный план создания кампуса в Самаре реализуется под личным контролем Дмитрия Азарова.



Строительство кампуса станет ключевым фактором в формировании крупного IT-кластера в Самарской области, повысит привлекательность региона для инвесторов, будет способствовать развитию научно-образовательного кластера, привлечению и удержанию в регионе талантливых специалистов.

Фото: пресс-служба правительства СО