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Дмитрий Азаров теперь в ВКонтакте 

11 марта 2022 19:13
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров больше не будет вести страничку в Instagram и переходит в социальную сеть ВКонтакте.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров больше не будет вести страничку в Instagram и переходит в социальную сеть ВКонтакте. Такое решение Глава региона принял из‑за заявления корпорации Meta, которая разрешила экстремистские высказывания в отношении россиян.

Дмитрий Азаров написал: «На фоне последних событий, когда компания Мeta разрешила в Instagram разжигать ненависть в отношении нашей страны и российских военных, принял следующее решение: я буду публиковать новости на своей странице ВКонтакте. Для меня важно и дальше оставаться с вами на связи, как это всегда делал раньше. Там вы сможете также давать обратную связь».

Подписаться на страницу Губернатора ВКонтакте можно ЗДЕСЬ

Напомним, компания Meta сняла запрет на призывы к насилию против военных России в Facebook и Instagram.

В ответ генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны.

 

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