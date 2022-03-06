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Дмитрий Азаров провёл совещание по подготовке XXX фестиваля «Российская студенческая весна»

6 марта 2022 18:19
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Уже известно, что открытие «Российской студенческой весны» пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», закрытие – в новом Дворце спорта.

Церемония открытия XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет не менее яркой, чем открытие Олимпиады, считают организаторы. Об этом стало известно на очередном рабочем совещании, которое в воскресенье, 6 марта, провел губернатор Дмитрий Азаров. 

Самарская область как родоначальник студенческого творческого конкурса примет юбилейный фестиваль с 18 по 24 мая. Подготовка к форуму, который по признанию организаторов станет фееричным, «неформатным» и самым массовым за все годы, вышла на финишную прямую.

Уже известно, что открытие «Российской студенческой весны» пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», закрытие – в новом Дворце спорта. Это символично: именно на старой ледовой арене 30 лет назад прошел первый гала-концерт победителей самарской студвесны, которая стояла у истоков самого массового молодежного движения страны.

Впрочем, фестиваль уже идет на самарской земле полным ходом – сегодня, 6 марта, состоится национальный финал конкурса «Краса студенчества России». Также регион в эти дни принимает Всероссийский образовательный форум организаторов студенческих событий «Студвесна. Культорги». Проект собрал более 350 человек из 78 регионов России.

Обозначены ключевые конкурсные площадки - театр оперы и балета, филармония, СамАРТ, КРЦ «Звезда», МТЛ Арена и другие. Активно будут задействованы досуговые зоны на площади имени Куйбышева, набережной Волги, в парках и скверах областной столицы.

Организаторы заявляют, что это будет не чисто студенческий фестиваль – вся Самарская область и ее гости станут зрителями и соучастниками действа. Об этой принципиальной позиции напомнил руководитель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. «Фестиваль нацелен не только на участников, но и на всю молодежь Самарской области, - сказал он и дал оценку увиденному в Самаре. - Все в принципе готово – мы находимся на финишной прямой».

Важной частью фестиваля станет насыщенная деловая программа. Один из ее организаторов – президентская платформа «Россия – страна возможностей». По словам заместителя гендиректора организации Антона Серикова, ключевым событием станет деловая площадка фестиваля, где будут рассмотрены вопросы развития культуры в России. Именно там будет задан вектор обсуждению.

«Мы видим, какой вызов культура получает сегодня, - обратил внимание Антон Сериков. - Думаю, в скором времени прояснится ситуация как по вопросам импортозамещения и экспорта, которые необходимы культуре, так и по теме  реализации культурных программ в вузах. Также обсудим вопрос подготовки отраслевых профессиональных кадров. Мы сможем также сформулировать некоторые рекомендации в этом направлении на уровне правительства РФ, Госдумы и других органов государственной власти».

Губернатор поблагодарил АНО «Россия – страна возможностей» за участие в подготовке форума. Эта совместная работа позволит молодежи шире проявить себя.

«У нас есть «Россия страна возможностей» – замечательная платформа, которая дает возможность реализовать себя, попробовать свои силы очень разным людям – с разным опытом, навыками, компетенциями. Этот президентский проект, конечно, дает возможности для самореализации всех граждан Российской Федерации», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ключевой темой обсуждения стали аспекты подготовки церемоний открытия и закрытия фестиваля. Концепция готова, но держится в секрете. Пока ясно одно - по красочности они не уступят церемониям Олимпийских игр.

Готовит программу церемонии открытия  режиссер-постановщик, академик Российской телеакадемии, дважды лауреат премии ТЭФИ Алексей Сеченов. По его словам, в церемонии будет парад участников, представление всех финалов студвесен за тридцать лет, презентация Самарской области как столицы студенческого творчества, а также выступление победителей предыдущих лет. Все действо займет около двух часов. «Главное, зрители на стадионе будут целиком и полностью вовлечены в действие», - подчеркнул именитый режиссер.

 

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