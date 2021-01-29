Дмитрий Азаров призвал ГУ МВД усилить совместную работу по борьбе с киберпреступностью и нарушениями в сфере ЖКХ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Модель Марину Рудницкую признали виновной в покушении на мошенничество.
В Москве осуждена девушка, вымогавшая у Никаса Сафронова 500 тысяч рублей
Серьезные меры будут приняты в сфере пожарной безопасности.
В Правительстве региона обсудили направления работы по предупреждению и ликвидации ЧС
Для 250 победителей акции подарком станет 1 000 рублей, которые энергокомпания вычтет из квитанции клиента за услуги теплоснабжения и ГВС.
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!»
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,37, по стране - 49,44.
Где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Это можно сделать онлайн с помощью сервиса "Запись на личный прием".
Как просто попасть на личный приём к судебному приставу-исполнителю
В 2021 году планируется создание «Команды форума «iВолга», в которую войдут его активные участники.
В Самаре обсудили проведение форума «iВолга» в 2021 году
Стать амбассадором «Тавриды» смогут участники, координаторы, волонтеры, эксперты и организаторы проектов арт-кластера «Таврида» прошлых лет в возрасте от 20 до 35 лет.
Молодым жителям региона предлагают стать амбассадорами арт-кластера «Таврида»
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились шесть тысяч предпринимателей
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.06
EUR 92.3
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ко дню орнитолога в России Самарский зоопарк объявляет онлайн-конкурс рисунков
На ГКЛ "СОК" состоятся II Детские соревнования по горным лыжам памяти Николая Павловича Петрякова
«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров призвал ГУ МВД усилить совместную работу по борьбе с киберпреступностью и нарушениями в сфере ЖКХ

29 января 2021 16:04
109
По итогам коллегии руководство ГУ МВД и Правительство региона определили основные направления совместной работы на 2021 год и вопросы, требующие первоочередного решения.

В пятницу, 29 января, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в коллегии ГУ МВД России по Самарской области. На подведении итогов работы ведомства в 2020 году также присутствовали статс-секретарь –заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, руководители контрольно-надзорных и силовых структур.

С основным докладом на коллегии выступил начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Александр Винников. Он рассказал о количестве зарегистрированных преступлений в ушедшем году, мерах по борьбе с преступностью, а также обозначил планы работы ведомства на 2021 год.

Приветствуя участников коллегии, Губернатор поблагодарил руководство и сотрудников ГУ МВД за совместную работу в непростом 2020 году.

«Всем нам пришлось столкнуться с новыми беспрецедентными вызовами. То, какая огромная работа по обеспечению правопорядка и безопасности, защите общественного здоровья была проделана, то, как сплоченно и оперативно мы действовали вместе с вами, решая общественные задачи, вызывает искреннюю благодарность, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В лице руководства, сотрудников Главного управления МВД по Самарской области все мы, жители губернии, вновь нашли надежную опору, людей, на которых можно положиться в любой ситуации, коллег и единомышленников. Спасибо вам за это!».

Благодаря совместной работе команды Правительства и ведомства удалось не допустить резкого обострения криминогенной обстановки, роста социальной напряженности в регионе. Более того, по ряду основных показателей, характеризующих уровень безопасности граждан, в сложный 2020 год удалось обеспечить положительную динамику.

Представители региональной власти и силовых структур уделяли особое внимание работе по пресечению преступлений в экономической сфере и отрасли долевого строительства, а также при реализации национальных и федеральных проектов.

К примеру, пристальное внимание в 2020 году, как и в предшествующие два года, уделялось повышению уровня безопасности дорожного движения, в том числе при помощи качественного и своевременного исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«В Самарской области зафиксировано снижение дорожно-транспортных происшествий. Буквально за последние два года мы добились значительной динамики. Даже в непростом 2020 году у нас показатели лучше, чем в среднем по стране и ПФО. Но нам еще есть над чем работать для повышения безопасности дорожного движения», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Значительного улучшения дорожной обстановки удалось добиться благодаря активной работе региональной команды по ремонту, реконструкции и строительству дорог, модернизации аварийных участков трасс. По качеству исполнения нацпроекта Самарская область стала одним из лидеров в стране.

«К нам есть доверие со стороны Правительства РФ, Президента.  Есть уверенность, что обязательства, которые мы на себя берем, будут исполняться опережающими темпами, – отметил Глава региона. – Это наша совместная работа. Есть результат, но безусловно, еще очень многое предстоит сделать. Мы должны потрудиться над исполнением нацпроектов, инициированных Президентом страны, и усовершенствовать подходы к регулированию улично-дорожного движения. Все должно быть нацелено на решение главной задачи – обеспечение безопасности людей».

Также Дмитрий Азаров призвал руководство и сотрудников ведомства сделать упор на совместной работе по выявлению и пресечению нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Сегодня тема жилищно-коммунального хозяйства, преступлений в этой сфере, волнует буквально каждого жителя Самарской области. Внимание к этой сфере ГУ МВД считаю и обоснованным, и крайне важным», – подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров рассказал, что Правительством региона уже ведется масштабная работа по наведению порядка в сфере ЖКХ. Одна из задач, поставленных Главой региона, – установить прямой контакт со старшими по домам, чтобы повысить качество решения возникающих вопросов.

«Наша с вами совместная работа, в том числе по возбуждению уголовных дел, способствует тому, чтобы недобросовестные предприниматели уходили из сферы ЖКХ. Но этого недостаточно. Мы просто обязаны наладить прямой контакт с представителями советов многоквартирных домов, старшими по домам, и очень надеюсь, что в этом вопросе мы получим поддержку коллег из ГУ МВД, в первую очередь – участкового звена. Это совершенно точно будет сказываться на оздоровлении ситуации в сфере ЖКХ и повышении уровня безопасности граждан», – обратился Дмитрий Азаров к представителям ведомства.

Глава региона также акцентировал внимание на необходимости вывести на новый уровень работу в сфере борьбы с киберпреступностью. Он отметил, что за 2020 год зафиксирован значительный рост преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

«Здесь нам надо совершенствовать свою работу. Давайте обсуждать вместе, чем может помочь Правительство области, объединять усилия и ресурсы, – отметил Дмитрий Азаров. – Особые условия 2020 года, условия пандемии, переход на дистанционное взаимодействие, развитие у людей навыков работы через интернет, конечно, обращают на себя и внимание преступников. Неслучайно в этом году мы столкнулись с ростом киберпреступлений».

При помощи современных IT-технологий злоумышленники совершают экономические преступления, торгуют запрещенными веществами, а также вовлекают в незаконные действия несовершеннолетних.

«Считаю, что нам нужна более активная деятельность по правовому информированию и просвещению детей и их родителей. Вы знаете, что мы эту работу ведем на постоянной основе, но инструментарий информирования нам нужно также совершенствовать и во многом менять, потому что люди в основном получают информацию не через СМИ (а здесь у нас взаимодействие отработано на очень высоком уровне), а через соцсети, мессенджеры», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По итогам коллегии руководство ГУ МВД и Правительство региона определили основные направления совместной работы на 2021 год и вопросы, требующие первоочередного решения, передает пресс-служба облправительства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
29 января 2021  17:47
Серьезные меры будут приняты в сфере пожарной безопасности.
В Правительстве региона обсудили направления работы по предупреждению и ликвидации ЧС
Серьезные меры будут приняты в сфере пожарной безопасности. Политика региона
31
29 января 2021  16:21
Глава региона подчеркнул, что инициативу необходимо ответственно подойти к принятию решения и обязательно посоветоваться с людьми.
Дмитрий Азаров поддержал идею назвать улицу в честь Василия Ланового
Глава региона подчеркнул, что инициативу необходимо ответственно подойти к принятию решения и обязательно посоветоваться с людьми. Политика региона
101
29 января 2021  16:04
По итогам коллегии руководство ГУ МВД и Правительство региона определили основные направления совместной работы на 2021 год и вопросы, требующие первоочередного решения.
Дмитрий Азаров призвал ГУ МВД усилить совместную работу по борьбе с киберпреступностью и нарушениями в сфере ЖКХ
По итогам коллегии руководство ГУ МВД и Правительство региона определили основные направления совместной работы на 2021 год и вопросы, требующие первоочередного...Политика региона
105
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
4526
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
4348
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
5121
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
9267
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
16214
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
14182
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
36600
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
38373
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
37951
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
29 января 2021  13:19 
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
Она используется для расчета соцвыплат гражданам. Экономика региона
310
В Самарской области за сутки на 29 января выявлены 277 заболевших коронавирусом
29 января 2021  12:52 
В Самарской области за сутки на 29 января выявлены 277 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще два человека. Здравоохранение
344
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста СССР Василия Ланового
29 января 2021  11:51 
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста СССР Василия Ланового
Василий Семенович будет жить в наших сердцах через оставленные им суждения, образы и роли, напоминая о величии России, отметил Губернатор. Социум
336
В Самарской области за сутки на 28 января выявлены 273 заболевших коронавирусом
28 января 2021  12:38 
В Самарской области за сутки на 28 января выявлены 273 заболевших коронавирусом
Жертвами вяруса стали еще пять человек. Здравоохранение
1293
В Самарской области вырос престиж рабочих профессий
28 января 2021  10:39 
В Самарской области вырос престиж рабочих профессий
В среду, 27 января, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел совещание по вопросам подготовки кадров для промышленных... Экономика региона
1461
Весь список
Акценты
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры.
29 января 2021  16:15 
Слушатели федеральной программы подготовки управленческих кадров прошли стажировку в Самарской области
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры. Социум
123
Госуслуги встают на «цифровые рельсы».
28 января 2021  18:18 
Во всех регионах страны, в том числе и в Самарской области, стартовала цифровая трансформация
Госуслуги встают на «цифровые рельсы». Социум
1092
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона.
28 января 2021  14:38 
Поздравление Дмитрия Азарова в связи с 70-летием Тольяттинского государственного университета
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона. Образование
1151
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1322
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
8764
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
9249
Весь список
Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
91
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
2045
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
2809
Весь список