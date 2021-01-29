Дмитрий Азаров призвал ГУ МВД усилить совместную работу по борьбе с киберпреступностью и нарушениями в сфере ЖКХ

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В пятницу, 29 января, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в коллегии ГУ МВД России по Самарской области. На подведении итогов работы ведомства в 2020 году также присутствовали статс-секретарь –заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, руководители контрольно-надзорных и силовых структур.

С основным докладом на коллегии выступил начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Александр Винников. Он рассказал о количестве зарегистрированных преступлений в ушедшем году, мерах по борьбе с преступностью, а также обозначил планы работы ведомства на 2021 год.

Приветствуя участников коллегии, Губернатор поблагодарил руководство и сотрудников ГУ МВД за совместную работу в непростом 2020 году.

«Всем нам пришлось столкнуться с новыми беспрецедентными вызовами. То, какая огромная работа по обеспечению правопорядка и безопасности, защите общественного здоровья была проделана, то, как сплоченно и оперативно мы действовали вместе с вами, решая общественные задачи, вызывает искреннюю благодарность, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В лице руководства, сотрудников Главного управления МВД по Самарской области все мы, жители губернии, вновь нашли надежную опору, людей, на которых можно положиться в любой ситуации, коллег и единомышленников. Спасибо вам за это!».

Благодаря совместной работе команды Правительства и ведомства удалось не допустить резкого обострения криминогенной обстановки, роста социальной напряженности в регионе. Более того, по ряду основных показателей, характеризующих уровень безопасности граждан, в сложный 2020 год удалось обеспечить положительную динамику.

Представители региональной власти и силовых структур уделяли особое внимание работе по пресечению преступлений в экономической сфере и отрасли долевого строительства, а также при реализации национальных и федеральных проектов.

К примеру, пристальное внимание в 2020 году, как и в предшествующие два года, уделялось повышению уровня безопасности дорожного движения, в том числе при помощи качественного и своевременного исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«В Самарской области зафиксировано снижение дорожно-транспортных происшествий. Буквально за последние два года мы добились значительной динамики. Даже в непростом 2020 году у нас показатели лучше, чем в среднем по стране и ПФО. Но нам еще есть над чем работать для повышения безопасности дорожного движения», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Значительного улучшения дорожной обстановки удалось добиться благодаря активной работе региональной команды по ремонту, реконструкции и строительству дорог, модернизации аварийных участков трасс. По качеству исполнения нацпроекта Самарская область стала одним из лидеров в стране.

«К нам есть доверие со стороны Правительства РФ, Президента. Есть уверенность, что обязательства, которые мы на себя берем, будут исполняться опережающими темпами, – отметил Глава региона. – Это наша совместная работа. Есть результат, но безусловно, еще очень многое предстоит сделать. Мы должны потрудиться над исполнением нацпроектов, инициированных Президентом страны, и усовершенствовать подходы к регулированию улично-дорожного движения. Все должно быть нацелено на решение главной задачи – обеспечение безопасности людей».

Также Дмитрий Азаров призвал руководство и сотрудников ведомства сделать упор на совместной работе по выявлению и пресечению нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Сегодня тема жилищно-коммунального хозяйства, преступлений в этой сфере, волнует буквально каждого жителя Самарской области. Внимание к этой сфере ГУ МВД считаю и обоснованным, и крайне важным», – подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров рассказал, что Правительством региона уже ведется масштабная работа по наведению порядка в сфере ЖКХ. Одна из задач, поставленных Главой региона, – установить прямой контакт со старшими по домам, чтобы повысить качество решения возникающих вопросов.

«Наша с вами совместная работа, в том числе по возбуждению уголовных дел, способствует тому, чтобы недобросовестные предприниматели уходили из сферы ЖКХ. Но этого недостаточно. Мы просто обязаны наладить прямой контакт с представителями советов многоквартирных домов, старшими по домам, и очень надеюсь, что в этом вопросе мы получим поддержку коллег из ГУ МВД, в первую очередь – участкового звена. Это совершенно точно будет сказываться на оздоровлении ситуации в сфере ЖКХ и повышении уровня безопасности граждан», – обратился Дмитрий Азаров к представителям ведомства.

Глава региона также акцентировал внимание на необходимости вывести на новый уровень работу в сфере борьбы с киберпреступностью. Он отметил, что за 2020 год зафиксирован значительный рост преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

«Здесь нам надо совершенствовать свою работу. Давайте обсуждать вместе, чем может помочь Правительство области, объединять усилия и ресурсы, – отметил Дмитрий Азаров. – Особые условия 2020 года, условия пандемии, переход на дистанционное взаимодействие, развитие у людей навыков работы через интернет, конечно, обращают на себя и внимание преступников. Неслучайно в этом году мы столкнулись с ростом киберпреступлений».

При помощи современных IT-технологий злоумышленники совершают экономические преступления, торгуют запрещенными веществами, а также вовлекают в незаконные действия несовершеннолетних.

«Считаю, что нам нужна более активная деятельность по правовому информированию и просвещению детей и их родителей. Вы знаете, что мы эту работу ведем на постоянной основе, но инструментарий информирования нам нужно также совершенствовать и во многом менять, потому что люди в основном получают информацию не через СМИ (а здесь у нас взаимодействие отработано на очень высоком уровне), а через соцсети, мессенджеры», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По итогам коллегии руководство ГУ МВД и Правительство региона определили основные направления совместной работы на 2021 год и вопросы, требующие первоочередного решения, передает пресс-служба облправительства.