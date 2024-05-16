Дмитрий Азаров представил Михаилу Мурашко новые разработки Самарской области в медицине

79

В четверг, 16 мая, Самарская область на Международной выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, представила собственные разработки в сфере здравоохранения в рамках проведения Недели технологического лидерства. Губернатор Дмитрий Азаров, возглавивший делегацию региона, представил достижения Министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и руководителям федеральных ведомств.

«Благодаря вашей помощи, поддержке, Татьяны Алексеевны Голиковой, у нас развиваются современные медицинские технологии. Но флагманом является вне всякого сомнения Самарский государственный медицинский университет, который целый ряд разработок вуз уже внедрил и запустил серийный запуск производства ряда изделий», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к Министру здравоохранения РФ.

СамГМУ на выставке представил протезы из титана, которые изготавливаются индивидуально для каждого пациента с помощью 3D-моделирования на основе данных КТ и МРТ. Такой продукт на сегодняшний день уже используют более 500 пациентов. Также университет представил эндопротезы из керамики для мелких суставов.

«У Самарского государственного медицинского университета очень хорошая инженерная школа. Они начали с 3D-реконструкции. И вуз сегодня самый компетентный», – отметил Михаил Мурашко и дал поручение коллегам из федерального Министерства подробнее изучить технологии.

На самарском стенде сегодня можно было познакомиться еще с одной разработкой СамГМУ – биологическими материалами «Лиопласт» для замещения костных тканей человека. Помимо прочего, СамГМУ презентовал возможности тренажеров «Ревайвер» для реабилитации людей с нарушениями двигательных функции нижних конечностей и «Ревисайд» для проведения дыхательных тренингов по релаксации и стабилизации эмоционального состояния.

Внимание министра привлек портативный чемоданчик для дистанционного мониторинга витальных показателей «Цифровой ФАП», оснащенный системой телемедицинского мониторинга «Хэлс чек ап». Он предназначен для проведения дистанционного телемониторинга основных показателей здоровья пациента. Оборудование активно апробируется в Самарской области – его используют в 100 ФАП. Сейчас идет процесс разработки портативного отоскопа.

«Оборудование можно использовать в отдаленных населенных пунктах, районных больницах и даже городах. И от части позволит минимизировать количество посещений к узким специалистам», – отметил Министр здравоохранения РФ.

«Все представленные инновационные разработки нашего медицинского университета прошли путь от идеи через инжиниринг до серийного производства продукта. В настоящее время наш вуз является единственным обладателем такой цепочки в стране. Это стало возможным благодаря поддержке Минздрава и Минобрнауки России, а также Губернатора и Правительства Самарской области. Часть наших программ регион софинансирует. СамГМУ является участником и победителем программы «Приоритет-2030», «Передовой инженерной школы» и еще ряда федеральных проектов. Кроме того, область предоставляет возможность размещать производства в индустриальных парках, – отметил ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов. – Мы надеемся, что наши изделия будут масштабироваться и использоваться более массово. Сегодня в нашем университете всего более ста различных разработок, которые мы интегрируем и в образовательную среду, и в научную деятельность, и в процесс лечения пациентов, тем самым повышая качество и доступность медицинской помощи».

«Университет двигался по набору компетенций. Сначала это была цифровая обработка изображений, 3D-моделирование и так далее. На начальном этапе это были приборы для образования, дальше компетенции развились до создания изделий для реабилитации, затем индивидуальные имплантируемые медицинские изделия. Здесь подключилась федеральная поддержка. А сегодня уже это компетенции, набранные и в производстве. Надо сказать, что система менеджмента работает очень достойно, были приглашены специалисты мирового уровня. Университет, развиваясь, получил возможности двигаться в таком ключе. И сегодня они позволяют себе самостоятельно разрабатывать новые технологии», – отметил Михаил Мурашко.

Дмитрий Азаров добавил, что успех СамГМУ состоит из нескольких составляющих. Первое – это энергичная команда университета, которую возглавляет Александр Колсанов. «Инновационный процесс развития сегодня продолжается, он вышел на новый уровень. Мы понимаем, нужно, чтобы каждый университет давал дополнительный эффект для развития экономики региона в целом. И медицинский университет показывает, пожалуй, наилучшие результаты в Самарской области, – подчеркнул Губернатор. – Мы видим эффект для решения главной задачи – народосбережение. Мы видим новые инновационные разработки и их внедрение, производство. Мы всемерно университет поддерживаем, все заявки, которые направляет. И спасибо Министерству здравоохранения, Министерству науки и высшего образования за поддержку по федеральным программам. Мы объединили усилия. Это принципиально важно, это дает новый импульс развитию. Университет показывает отдачу. Для нас сегодня вуз – это не только подготовка кадров, а дефицит медицинских работников есть практически во всех регионах страны, это не только новые технологии, но и производство готовой продукции. Региональная система здравоохранения – первая, кто приобретает новые разработки производственных компаний медицинского университета. Это дает возможность их обкатать, внедрить и готовый продует представлять для всей страны и за рубежом».

Самарский завод медицинских изделий, который располагается в Особой экономической зоне «Тольятти», на выставке представляет нитриловые перчатки. Сейчас объем производства составляет 100 млн пар в год. Напомним, старт производству в 2021 году дал Губернатор Дмитрий Азаров и Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров. «Нашей компании очень комфортно работать в регионе. Это стало благодаря личной поддержке Губернатора и всего Правительства Самарской области, которые с самого начала сопровождали наш проект и помогают продвигать продукцию сегодня, в том числе на выставке ВДНХ», – отметил член Совета директоров компании Александр Леонов. Он рассказал Министру о возможности увеличения годового выпуска продукции, однако сейчас сложно конкурировать с другими производителями, например, из Китая. Михаил Мурашко поручил направить предложения по развитию производства и механизмам регулирования этого направления рынка.

Свою продукцию представила фармацевтическая компания «ОЗОН». Она является ведущим производителем лекарственных средств в России – входит в ТОП-10 отечественных фармпроизводителей. Объем выпускаемой продукции составляет более 3 миллиардов таблеток и капсул в год. «Строится площадка для производства продуктов, направленных на лечение онкологических заболеваний. Через 1,5 года планируем получить лицензию. Очень плотно работаем с Губернатором Самарской области, Правительством, Минздравом России, поддержка очень серьезная», – рассказал исполнительный директор Андрей Горшков. «А мы будем и дальше помогать», – добавил Дмитрий Азаров. Во время беседы с главой российского Минздрава стороны обсудили возможность организации дополнительных поставок лекарств в другие крупные дружественные страны.

ООО «АнтенМед» продемонстрировала Министру здравоохранения РФ проект «Умная операционная», а также другие комплексные проекты по проектированию, строительству и оснащению медицинских организаций. «Мы уже оснастили современным отечественным оборудованием операционные клиник СамГМУ. В ближайших планах – оснащение региональных больниц», – рассказал Министру директор компании Евгений Трофимов.

После знакомства с медицинскими технологиями и разработками Самарской области в рамках выставки на ВДНХ Министр здравоохранения РФ рассказал о впечатлениях от увиденного. «Самара – это мощный промышленный регион, в котором есть такие мощные производители, например, «Озон». Это та территория, которая может найти специалистов и финансовую поддержку. Самара действительно является мощной, – подчеркнул Михаил Мурашко. – Я специально для себя специально ездил, например, на завод в Тольятти, чтобы посмотреть хорошие, интересные вещи, как построена система менеджмента и контроля качества. Уникальные вещи. Это недешевый процесс, но гарантирует результат. Самара вообще в этом преуспевает. Поручение Президента России говорит о том, чтобы и в здравоохранении менеджмент тоже внедрялся».

Фото: Андрей Савельев, Информационное агентство СОВА