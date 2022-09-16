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Дмитрий Азаров поздравил Романа Бусаргина со вступлением в должность губернатора Саратовской области

16 сентября 2022 16:08
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Самарскую и Саратовскую области связывают давнее и тесное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах.

В пятницу, 16 сентября, в Саратове состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. В числе приглашенных были представители Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Саратовской областной Думы, главы муниципалитетов региона. Вместе с Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым в мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

10 мая 2022 года Президент России Владимир Путин назначил Романа Бусаргина исполняющим обязанности губернатора Саратовской области. На прошедших с 9 по 11 сентября выборах Роман Бусаргин получил 72,55% голосов избирателей. Сегодня Глава Саратовской области принял присягу, получил штандарт и знак губернатора.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Романа Бусаргина с официальным вступлением в должность: «Уверенная победа на выборах, поддержка более 700 тыс. избирателей доказывает, что люди вам поверили и разделяют ваши планы по социально-экономическому развитию региона. Эта победа – большая ответственность и, безусловно, кредит доверия ваших земляков».

Игорь Комаров напомнил об основных задачах, поставленных главой государства, требующих эффективной командной работы федеральных, региональных органов власти и местного самоуправления.

«Грамотные и решительные действия Вашей команды при взаимодействии и поддержке территориальных подразделений федеральных структур, руководителей реального сектора экономики должны стать залогом успешной реализации национальных целей развития страны, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», – подчеркнул Полпред.

«Сегодня, безусловно, важный день для Саратовской области, но и, поверьте, для ваших самых близких соседей. Роман Викторович, я от всей души поздравляю вас со вступлением в должностьгГубернатора Саратовской области, - обратился к главе соседнего региона Дмитрий Азаров. - Результат на выборах показал, что именно с вами люди связывают сегодня будущее развитие родной земли, вам доверяют, и вы доказали, что достойны этого доверия своим созидательным трудом на благо саратовской земли. Вся ваша биография связана именно с родной землей».

Губернатор Самарской области отметил, что Саратовская земля славится своими выдающимися личностями в сфере культуры, искусства, науки, государственными деятелями, которые формируют нашу великую историю, наше прошлое и настоящее, и это накладывают особую ответственность, но и дает колоссальную поддержку в работе. 

«Конечно, ответственность перед земляками, ответственность перед Президентом страны, который своим Указом назначил вас временно   исполняющим обязанности, очень высока. Но я хочу, чтобы вы знали, что рядом всегда есть добрые друзья и добрые соседи», - сказал глава Самарской области. 

Самарскую и Саратовскую области связывают давнее и тесное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что традиции добрососедских, взаимовыгодных отношений между регионами должны развиваться и крепнуть: «От нас с вами зависит, насколько традиции добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества между нашими регионами, связанными сотнями судеб людей, будут развиваться. Уверен, залогом этих добрых, взаимовыгодных отношений являются традиции, заложенные нашими предшественниками». 

Глава Самарской области подчеркнул, что присутствующие на церемонии бывшие руководители Саратовской области Дмитрий Аяцков и Валерий Радаев приложили много усилий, чтобы сотрудничество между регионами крепло и развивалось год от года. «Уверен, так будет и впредь. Залогом тому и наши добрые человеческие отношения», - сказал Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что между самарцами и саратовцами много общего: менталитет, характер, мировоззрение. 

«Нас многое что объединяет. И отцы – первостроители наших городов, и наша красавица Волга, и земля, богатая талантливыми, ответственными и работящими людьми, настоящими патриотами своей Великой Родины. И эта великая история, эта связь – неразрывна. Роман Викторович, вам успехов, процветания Саратовской области под вашим руководством», - пожелал губернатор Самарской области. 

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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