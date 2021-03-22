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Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину активизировать профилактическую работу по соблюдению ПДД

22 марта 2021 18:38
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Тема аварийности на дорогах Самарской области сегодня обсуждалась на оперативном совещании, которое провёл Губернатор Дмитрий Азаров.

Тема аварийности на дорогах Самарской области сегодня обсуждалась на оперативном совещании, которое провёл губернатор Дмитрий Азаров. По данным областного ГИБДД за первые два месяца этого года на дорогах губернии зарегистрировано 354 дорожно-транспортных происшествий, в которых 42 человека погибли и 489 получили ранения различной степени тяжести. В марте произошло 107 аварий, в которых погибли 18 человек, ещё 123 – пострадали.

По оценкам специалистов, причина абсолютного большинства ДТП – нарушение правил дорожного движения и лихачество на трассах. При этом наибольшая часть ДТП случается не на участках дорог повышенной аварийности, а напротив – на отремонтированных и отвечающих всем стандартам качества. Водители пренебрегают правилами движения и превышают скорость, совершают обгон в запрещённых местах. Кроме того, среди частых причин аварий – алкогольное опьянение водителя, который рискует не только своей жизнью, но и своих пассажиров, всех участников движения.

«Мы видим, что трагедии происходят на участках, которые не отнесены к категории опасных. Трагические случаи продолжаются, несмотря на все усилия по ремонту и реконструкции дорог. Водители зачастую теряют бдительность, превышают скорость и не справляются с управлением», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину активизировать работу по установке информационных щитов на дорогах области, разработать комплекс мер по проведению профилактической работы с автомобилистами, а также совместно с ГИБДД предложить дополнительные меры по обеспечению соблюдения ПДД участниками движения.

 

Фото из открытых источников

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