Дмитрий Азаров обсудил с Почетными гражданами программу празднования 170-летия Самарской губернии

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В четверг, 21 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по ВКС провел встречу с представителями Клуба Почетных граждан региона. На повестке – обсуждение хода вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, вопросы социальной поддержки населения в период пандемии, а также празднование 170-летия Самарской губернии.

На связь с Почетными гражданами Губернатор вышел из Хворостянского района, и это не случайно: глава муниципалитета Виктор Махов сам является Почетным гражданином Самарской области.

«Рад, что сегодня мы имеем возможность совместно обсудить те вопросы, которые традиционно находятся в повестке Клуба Почетных граждан. Это вопросы медицины и защиты здоровья людей, социальной помощи. Целый ряд мер, который мы уже предприняли, нуждаются в оценке эффективности. И сегодня после докладов министров, надеюсь, вы выскажите свои мнения и предложения, а мы готовы к вам прислушаться, скорректировать в случае необходимости программы, которые реализует Правительство региона, – обратился Дмитрий Азаров к Почетным гражданам. – Также, уважаемые коллеги, сегодня мы хотели бы рассказать о событиях, связанных с юбилеем Самарской области и 60-летием первого полета человека в космос. Будем рады услышать ваши предложения, чем дополнить мероприятия, направленные не только на сохранение истории о выдающемся подвиге страны, всего народа, но и устремленные в будущее, к новым космическим высотам и технологиям. Тем более, что этот год – Год науки и технологий – создает для этого все предпосылки».

Кратко о деятельности Клуба Почетных граждан в ушедшем году рассказал его председатель Максим Оводенко. «Пандемия новой коронавирусной инфекции больно ударила по нам, мы перестали встречаться лично», – отметил он.

Максим Борисович подчеркнул: из-за ограничительных мер Почетные граждане лишились возможности проводить большие очные встречи, на которых они традиционно обсуждали знаковые события в жизни региона, прорабатывали идеи. В связи с этим Максим Оводенко попросил руководителей профильных министерств и ведомств приглашать Почетных граждан на личные встречи, в том числе в режиме ВКС, чтобы они могли давать советы по тому или иному вопросу.

Губернатор поручил проработать возможность таких встреч, отметив, что зачастую команда регионального Правительства принимает ключевые решения, основываясь на мнении Почетных граждан и общественности.

На встрече перед самыми заслуженными гражданами о работе ведомств отчитались министры областного Правительства. Так, министр здравоохранения Армен Бенян рассказал о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции и других заболеваний. Он сообщил, что сейчас почти 80% инфицированных переносят заболевание в легкой, либо средней форме, поэтому они лечатся на дому. Для оказания помощи амбулаторным больным в области создана 131 мобильная бригада.

Особое внимание министр уделил вакцинации населения от COVID-19. Армен Бенян рассказал, что Самарская область уже получила более 12 000 доз вакцин, которыми били привиты медики и социальные работники. До конца февраля регион ожидает поставку еще 140 000 доз. Так, уже завтра, по словам министра, в Самарскую область прибудут 10 000 доз вакцин.

«Люди старшего возраста являются приоритетной группой для первоочередной вакцинации с целью профилактики этого заболевания», – добавил Армен Бенян.

В связи с этим Губернатор поручил министру отработать вопрос по вакцинации от COVID-19 Почетных граждан региона, ведь многие из них относятся к категории пожилых граждан.

«Исходя из состояния здоровья, показаний, в кратчайшие сроки отработайте вопрос по каждому Почетному гражданину», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

О мерах социальной помощи населению в период пандемии рассказала министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Она сообщила, что меры социальной поддержки, предоставляемые более 400 000 жителям региона, сейчас продлеваются без обращения граждан в автоматизированном порядке. Это сделано для того, чтобы избавить людей от необходимости посещать социальные учреждения для подачи документов, уберечь общественное здоровье.

Также Марина Антимонова отметила, что в этот сложный период внимание Президента страны Владимира Путина и Главы региона Дмитрия Азарова было уделено прежде всего семьям с детьми, пожилым, малоимущим людям. Она напомнила о ряде беспрецедентных мер поддержки, разработанных на федеральном и региональном уровне, особо подчеркнув, что именно в 2020 году по решению Дмитрия Азарова восстановлена социальная справедливость: возобновлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, которых люди были лишены в 2017 году.

«Я бы хотел предложить вам подумать, какие дополнительные меры необходимы для поддержки старшего поколения, защиты здоровья, мы с благодарностью их возьмем в проработку», – обратился Дмитрий Азаров к Почетным гражданам.

Центральной темой встречи стала подготовка к празднованию 170-летия Самарской губернии. Об уже реализованных мероприятиях и дальнейших планах рассказал министр культуры Борис Илларионов. Он отметил, что сейчас разработана серия культурно-массовых и спортивных мероприятий во всех муниципальных образованиях. Одно из главных событий – масштабный музыкальный проект, посвященный юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Основные мероприятия пройдут летом и осенью: по прогнозам специалистов, тогда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной.

Дмитрий Азаров попросил Почетных граждан высказать мнения относительно того, чем необходимо дополнить программу мероприятий, на чем сделать акценты.

Почетный гражданин Владимир Ощепков попросил уделить больше внимания выступлениям хоровых коллективов. Председатель Общественной палаты Самарской области, Почетный гражданин Виктор Сойфер предложил в этом году начать показ роликов о муниципальных образованиях региона на информационных панелях на площади Славы, чтобы люди знали больше об истории Самарской земли.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий напомнил, что 170 лет назад была образована не только Самарская губерния, но и создана епархия. В связи с этим он предложил отразить роль церкви в жизни Самарской области.

С инициативой, не затрагивающей празднование юбилея, но важной для всех Почетных граждан, выступила Евгения Аршлутова. Она предложила проводить онлайн-поездки Клуба Почетных граждан по муниципалитетам, во время которых представители старшего поколения могли бы проводить встречи с молодежью, с научной и культурной общественностью.

Дмитрий Азаров поддержал эти инициативы и поручил также дополнить план мероприятий викторинами и конкурсами, которые позволят жителям региона подробнее узнать о муниципалитетах Самарской области и биографиях Почетных граждан.

«Все ваши предложения мы самым внимательным образом проработаем», – заверил Глава региона.