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Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»

12 мая 2021 17:50
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Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,

Дмитрий Азаров продолжает серию встреч с руководителями субъектов ПФО, цель которых – обменяться передовыми практиками социально-экономического, научного, промышленного развития регионов Поволжья.

С главой Чувашии Олегом Николаевым Дмитрий Азаров обсудил возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего». НОЦ в Самарской области был создан в мае 2019 года по поручению главы региона и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда регионов страны.

Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии, подчеркнув, что республика хотела бы войти в состав Центра.

Дмитрий Азаров заверил, что уже в ближайшее время вопрос будет тщательно проработан.

В НОЦ входят 50 участников – крупнейшие вузы, научные организации и предприятия из 11 регионов. Кроме того, НОЦ активно развивает международное сотрудничество: у «Инженерии будущего» есть партнеры из 50 стран мира.

Деятельность Центр ведет по 5 основным направлениям. Это разработка и внедрение в промпроизводство двигательных и топливных систем нового поколения, применение искусственного интеллекта в инжиниринге для проектирования, производства и эксплуатации новых изделий, создание «умных» транспортных системы, новых аэрокосмических технологий секторов новых инженерных компетенций (инжиниринг живых систем, точная медицина, диагностика, киберфизические системы в сельском хозяйстве).

Наличие реальных разработок, мощнейшая научная школа, крупные индустриальные партнеры и четко выстроенная цепочка «вуз-производство» позволили НОЦ «Инженерия будущего» в декабре прошлого года стать первым в пятерке победителей конкурсного отбора 2020 года на присвоение статуса научно-образовательного центра мирового уровня.

Теги: Акценты В центре внимания инженерия будущего НОЦ

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