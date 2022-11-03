Дмитрий Азаров назначил Александра Винникова руководителем департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области

113

Губернатор Дмитрий Азаров назначил Александра Винникова на должность заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности. Об этом стало известно в ходе оперативного штаба, который провел глава региона. Соответствующий документ губернатор подписал в четверг, 3 ноября.

Ранее Александр Винников занимал должность начальника ГУ МВД России по Самарской области. В июле этого года он покинул занимаемый пост в звании генерал-лейтенанта. Теперь он продолжит работу на государственной службе, продолжая решать задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, используя накопленный опыт на службе в МВД.

В свою очередь, Юрий Иванов, ранее занимавший пост руководителя департамента, продолжит работать в региональной команде в должности советника губернатора.

Фото из открытых источников