Дмитрий Азаров и эксперты студии Артемия Лебедева обсудили вопросы развития городских пространств и Самарско-Тольяттинской агломерации

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В субботу, 25 сентября, на площадке IT-фестиваля «404fest» губернатор Дмитрий Азаров встретился с известным российским дизайнером, изобретателем, предпринимателем, блогером Артемием Лебедевым, который приехал в Самару, чтобы открыть второй день фестиваля.

Одной из главных тем для обсуждения стали вопросы развития агломераций и городских пространств, благоустройства общественных территорий, разработка дизайн-кода Самары и других городов региона. Во встрече приняли участие главный архитектор Студии Лебедева Олег Стукалов, аккаунт-менеджер по делам государственной важности студии Анастасия Храпковская, заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, глава города Самары Елена Лапушкина и главный архитектор Самары Игорь Галахов.

«Сегодня тема развития городских пространств интересует практически всех - жителей городов и всех населенных пунктов. Мы видим, какая есть востребованность сегодня в обществе не только фиксировать, но и участвовать в изменениях пространств, в том, чтобы делать их комфортными, удобными, приводить в соответствие с тем видением, которое есть в сообществе проживающих на данной территории», - отметил губернатор.

Главный архитектор Студии Лебедева Олег Стукалов предложил разработать уникальный дизайн-код Самары, который бы соответствовал современным стандартам, учитывал идентичность города.

«Центр Самары недавно получил статус исторического поселения. Приоритетным является формирование принципов, которые позволят сохранить историческое наследие. Мы можем начать с того, чтобы разработать дизайн-код для исторической части города, который впоследствии может стать частью общего городского дизайн-кода», - предложил архитектор.

Также Олег Стукалов отметил, что при разработке дизайн-кода важно учитывать расположение города на пересечении двух рек и наличие благоустроенной набережной.

Анастасия Храпковская сообщила, что у студии есть предложения для развития Самарской-Тольяттинской агломерации.

«Агломерации – это главный драйвер развития регионов. Самарско-Тольяттинская агломерация – третья по численности в стране. Если мы создадим условия для того, чтобы Самара и Тольятти стали де факто одним городом с численностью населения 2,7 миллиона, очевидно, что здесь будет и совершенно другая синергия, и возможность перехода на новый качественный уровень», - проинформировал глава региона.

Дмитрий Азаров рассказал, что уже разработана единая транспортная схема для агломераций. В инвестпроект «РЖД» включен проект ускоренного железнодорожного сообщения между Самарой, Новокуйбышевском, аэропортом Курумоч и Тольятти, который генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров назвал лучшим пассажирским проектом.

«Мы активно занимаемся этим проектом. Буквально два дня назад представил его на совещании у запреда Правительства, курирующего регионы Приволжского федерального округа. Надеемся, что нам при поддержке федерального правительства удастся этот проект реализовать», - сообщил глава региона.

В ходе встречи были достигнуты договоренности о проектном обследовании и дальнейшей проработке вопросов развития Самарско-Тольяттинской агломерации, а также о выработке дизайн-кода Самары и агломерации, и о сотрудничестве по развитию исторического поселения. Губернатор отметил, что у экспертов студии имеется опыт работы с различными регионами, который будет важен и востребован при развитии Самарско-Тольяттинской агломерации.

«Уверен, что те наработки, которые уже предложены, могут быть реализованы на территории региона, но конечно впереди большая изыскательская работа, которая задаст новый вектор развития Самарско-Тольяттинской агломерации, а значит, всего региона», - резюмировал губернатор.