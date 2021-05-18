Директор «Энерготехмаш» Алексей Иванов: Послание губернатора задало курс на создание новых рабочих мест в регионе

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Директор ООО «Энерготехмаш» Алексей Иванов отметил, что одним из важных пунктов Послания губернатора, озвученного Дмитрием Азаровым 18 мая, стало повышение инвестиционной привлекательности региона и создание новых рабочих мест.

«Выбран правильный курс, дополняющий все успешные меры, реализованные в предыдущие годы, - подчеркнул Алексей Иванов. - Значительно расширены меры поддержки инвесторов, стимулирующие создание новых рабочих мест. В этом вопросе Самарская область уже достигла значительных результатов. Свыше 30 тысяч новых рабочих мест создано за последние годы. За этой цифрой стоит благополучие огромного количества семей, развитие промышленности и малого бизнеса. В регионе появится три новых центра «Мой бизнес», которые помогут упростить многие процессы для предпринимателей по открытию, развитию бизнеса, получению мер поддержки».

Важность затронутой темы отметил и другой участник предварительного голосования, промышленник, предприниматель, вице-президент инвестиционной кампании Константин Доладов.

«В приоритетах, озвученных губернатором, – не только создание новых рабочих мест, но и системная работа по привлечению инвесторов, поддержка малого и среднего бизнеса, особенно в тех секторах экономики, которые сильнее всего пострадали от пандемии, - подчеркнул Константин Доладов. – Эта тема является одним из важнейших вопросов повестки регионального отделения Партии «Единая Россия», и вероятно, Дмитрий Игоревич в своем Послании учел сформулированные в партийных дискуссиях предложения. Ведь в их основу легли реальные запросы всех жителей Самарской области».

Доладов напомнил, что за последние три года в области более 85 тысяч предпринимателей воспользовались государственными мерами поддержки, число занятых в сфере малого и среднего увеличилось, а по числу зарегистрированных самозанятых регион находится на седьмом месте в стране.

«Уверен, что все эти меры, системные и последовательные, помогут экономике нашего региона скорее восстановиться после удара пандемии и вернуть доковидные темпы опережающего развития», - подытожил он.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы.

Стратегия лидерства была создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".