Я нашел ошибку
Главные новости:
По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.
Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.
Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким
Депутат Госдумы обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвест привлекательности, что улучшает жизнь людей.
Владимир Гутенев: задача депутатского корпуса, и правительства СО – обеспечить реализацию тех задач, которые прозвучали в Послании
Самое главное в Послании – это жители Самарской области, ради которых мы все работаем.
Леонид Симановский: Послание губернатора построено вокруг реализации запросов жителей региона
Участники предварительного голосования «Единой России» отметили важность озвученного Дмитрием Азаровым вектора развития Самарской области.
Директор «Энерготехмаш» Алексей Иванов: Послание губернатора задало курс на создание новых рабочих мест в регионе
О необходимости дополнительной защиты детей в образовательных учреждениях заявил губернатор Дмитрий Азаров.
По итогам Послания губернатора единороссы подготовят предложения в программу безопасности школ в Самарской области
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.7
-0.15
EUR 89.91
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Директор «Энерготехмаш» Алексей Иванов: Послание губернатора задало курс на создание новых рабочих мест в регионе

18 мая 2021 20:11
78
Участники предварительного голосования «Единой России» отметили важность озвученного Дмитрием Азаровым вектора развития Самарской области.

Директор ООО «Энерготехмаш» Алексей Иванов отметил, что одним из важных пунктов Послания губернатора, озвученного Дмитрием Азаровым 18 мая, стало повышение инвестиционной привлекательности региона и создание новых рабочих мест. 

«Выбран правильный курс, дополняющий все успешные меры, реализованные в предыдущие годы, - подчеркнул Алексей Иванов. - Значительно расширены меры поддержки инвесторов, стимулирующие создание новых рабочих мест. В этом вопросе Самарская область уже достигла значительных результатов. Свыше 30 тысяч новых рабочих мест создано за последние годы. За этой цифрой стоит благополучие огромного количества семей, развитие промышленности и малого бизнеса. В регионе появится три новых центра «Мой бизнес», которые помогут упростить многие процессы для предпринимателей по открытию, развитию бизнеса, получению мер поддержки».

Важность затронутой темы отметил и другой участник предварительного голосования, промышленник, предприниматель, вице-президент инвестиционной кампании Константин Доладов.

«В приоритетах, озвученных губернатором, – не только создание новых рабочих мест, но и системная работа по привлечению инвесторов, поддержка малого и среднего бизнеса, особенно в тех секторах экономики, которые сильнее всего пострадали от пандемии, - подчеркнул Константин Доладов. – Эта тема является одним из важнейших вопросов повестки регионального отделения Партии «Единая Россия», и вероятно, Дмитрий Игоревич в своем Послании учел сформулированные в партийных дискуссиях предложения. Ведь в их основу легли реальные запросы всех жителей Самарской области».

Доладов напомнил, что за последние три года в области более 85 тысяч предпринимателей воспользовались государственными мерами поддержки, число занятых в сфере малого и среднего увеличилось, а по числу зарегистрированных самозанятых регион находится на седьмом месте в стране. 

«Уверен, что все эти меры, системные и последовательные, помогут экономике нашего региона скорее восстановиться после удара пандемии и вернуть доковидные темпы опережающего развития», - подытожил он.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы. 

Стратегия лидерства была создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории.  По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

   

Теги: Алексей Иванов курс на создание новых рабочих мест Послание губернатора

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
18 мая 2021, 21:07
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач. Общество
5
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.
18 мая 2021, 20:57
Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии. Политика
31
Депутат Госдумы обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвест привлекательности, что улучшает жизнь людей.
18 мая 2021, 20:42
Владимир Гутенев: задача депутатского корпуса, и правительства СО – обеспечить реализацию тех задач, которые прозвучали в Послании
Депутат Госдумы обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвест привлекательности, что улучшает жизнь людей. Политика
41
В центре внимания
По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
18 мая 2021  21:27
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
Политика
5
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.
18 мая 2021  21:18
Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне
Общество
25
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
18 мая 2021  21:07
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
Общество
21
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.
18 мая 2021  20:57
Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким
Политика
45
Депутат Госдумы обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвест привлекательности, что улучшает жизнь людей.
18 мая 2021  20:42
Владимир Гутенев: задача депутатского корпуса, и правительства СО – обеспечить реализацию тех задач, которые прозвучали в Послании
Политика
57
Весь список