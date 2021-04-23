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«Диктант Победы» напишут почти на 16 тысячах площадок в России и за рубежом

23 апреля 2021 20:43
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В этом году к акции присоединятся не менее 80 стран.

Лидером по количеству площадок «Диктанта Победы» стал Ставропольский край – 1253 площадки, на втором месте Краснодарский край (694), на третьем Самарская область (687). Это существенно больше, чем в 2020 году, отметил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

При содействии Россотрудничества на участие в акции зарегистрировались уже 63 страны. Очно диктант смогут написать в Китае, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Молдавии, Сербии, Египте, Марокко, Малайзии, на Кипре.

«Там, где по-прежнему действуют жесткие противовирусные ограничения, в «Диктанте» можно будет принять участие в режиме онлайн. Мы уверены, что в этом году к акции присоединятся ценители истории Великой Отечественной войны не менее чем в 80 странах», — подчеркнул Александр Хинштейн.

В войсковых частях России в день акции откроется 712 площадок – кроме того, их примут учебные заведения силовых ведомств. От Минобороны будет организована в общей сложности 681 площадка, Росгвардии – 211, МЧС – 77, МВД – 59. Среди них — 303‑й смешанный авиаполк особого назначения в Щелково, учебный центр школы водолазов в Севастополе, высокогорное подразделение Росгвардии на Эльбрусе.

Участниками «Диктанта» станут учащиеся кадетских корпусов в Ставрополе, Кемерово, Оренбурге, а также Екатеринбургского и Тульского суворовских училищ. Уникальный исторический тест пройдут и девушки в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ. Кроме того, к акции присоединятся поисковые отряды на Синявинских высотах и в урочище Вороново в Ленинградской области, рядом с мемориальным кладбищем Россошка в Волгоградской области.

Для желающих проверить свои знания истории Великой Отечественной войны на сайте диктантпобеды.рф 22 апреля размещен третий тренировочный тест.

Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» состоится в третий раз. Его организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В прошлом году «Диктант Победы» написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно – более 450 тысяч, передает hinshtein.ru.

Теги: «Диктант Победы»

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