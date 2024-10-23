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Депутат Госдумы Александр Хинштейн получил звание почетного гражданина Самары. Решение о награждении единогласно приняли депутаты гордумы во время заседания во вторник, 22 октября.

Как в своем блоге ВК пишет депутат, "Для меня — это огромная честь и великая гордость. Хотя я не родился в Самаре, за годы работы она стала для меня по-настоящему родной. Это город моих предков: как минимум, три поколения нашей семьи жило в Самаре, начиная с XIX века.



Я часто прихожу к «родовому дому» на углу Чапаевской/Пионерской и и думаю: как бы предки оценили мою сегодняшнюю работу в качестве депутата от Самары? Хочу верить, что им, как минимум, было бы за меня не стыдно.



Звание «Почетного гражданина Самары» — обязывает меня работать еще активнее и больше, чтобы город и регион — продолжали меняться к лучшему. Самара и самарцы - заслуживают иной, более достойной жизни. Со своей стороны делаю и буду делать для этого максимум возможного.



Вдвойне горд, что я удостоен этого высокого звания вместе с замечательным человеком — ныне, увы, уже покойным Борисом Александровичем Кожиным, которого хорошо знал. Год назад я добился установки мемориальной доски на доме, где жил этот корифей самарской журналистики, бессменный редактор Куйбышевской студии кинохроники и видный краевед.



Полагающуюся мне выплату из бюджета — естественно, направлю на благотворительные цели.



Служу России! Служу Самаре!"

Скрин: скан видео ВК