CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля

97

Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции.

"В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности в Черном море", — говорится в материале.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил накануне с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.

Как подчеркнул Фидан, двери страны открыты для переговоров Москвы и Киева в случае согласия сторон, пишет РИА Новости.