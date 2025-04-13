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CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля

13 апреля 2025 16:20
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CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля

Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции.

"В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности в Черном море", — говорится в материале.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил накануне с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.

Как подчеркнул Фидан, двери страны открыты для переговоров Москвы и Киева в случае согласия сторон, пишет РИА Новости. 

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