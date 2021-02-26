Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

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Соединенные Штаты продолжают считать, что Крым вернулся в состав РФ якобы с "нарушением международного права", и никогда не признают полуостров российским. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена в преддверии седьмой годовщины возвращения Крыма в состав РФ, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты сегодня продолжают поддерживать Украину, ее союзников и партнеров, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России", - утверждал американский президент.

По его версии, "семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда вторглась в Крым". "Мы продолжим работу с целью привлечь Россию к ответственности за ее правонарушения и агрессию на Украине", - добавил Байден.

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/ТАСС