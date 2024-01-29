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Анкара рассчитывает на визит российского президента Владимира Путина в Турцию в феврале, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Он рассказал, что сейчас идет согласование возможного визита по дипломатическим каналам. «Наши ожидания, ориентировочно, февраль. Но, конечно же, все будет зависеть от графика лидеров», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что встреча лидеров России и Турции, Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прорабатывается по дипломатическим каналам, но конкретная дата еще не выбрана.