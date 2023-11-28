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30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области

28 ноября 2023 18:01
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Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.

30 ноября на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится День Самарской области. Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности, с инфраструктурными возможностями, инвестиционным потенциалом и ключевыми проектами, а также узнают о природных и культурных богатствах губернии.

Посетителей выставки-форума ждет насыщенная деловая, образовательная и культурная программы: в день Самарской области пройдет заседание Клуба занятой молодежи по теме «Профессиональные возможности в Самарской области» с презентацией супер-сервиса «Самара ждет», круглый стол на тему «Инвестиционный потенциал Самарской области и его роль в достижении технологического суверенитета», мероприятия V Форума по цифровой дипломатии, выступления творческих коллективов из Самарской области, конкурсы, викторины и старт розыгрыша автомобиля «Лада Веста».

С 15.00 до 17.00 на главной сцене ВДНХ состоится большой праздничный    концерт «Сердце России» с участием творческих коллективов Самарской области. На одной сцене выступят представители нескольких поколений выдающихся самарских исполнителей, чьи имена известны во всей России и за ее пределами. Откроет концерт выступление Государственного Академического Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова. Артисты этого прославленного коллектива более 70 лет представляют по всему миру богатейшее песенное наследие народов Поволжья. Также зрители познакомятся с пилотами гоночной команды «Лада-Спорт» и творчеством популярных самарских групп «Вместе», «Корица», «Кирилл да Марья шоу».

И какой же космос без звёзд? Звездный состав концертной программы представят хедлайнер мероприятия – уроженка Самары, российская певица и блогер Mary Gu и ведущая праздничного концерта – журналист Первого канала Светлана Зейналова.

Завершится концерт выступлением еще одного уроженца Самары, Народного артиста России Вадима Ананьева. Этот исполнитель известен во всем мире, как и легендарный музыкальный коллектив, солистом которого он является на протяжении нескольких десятилетий – Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В Александрова.

Во время концерта будут разыграны три туристические путевки в Самару. Из числа зрителей будут выбраны три победителя, которые смогут совершить путешествие на Самарскую землю, чтобы соприкоснуться с ее уникальной культурой и, конечно, еще раз услышать музыку сердца России!  

Еще одно яркое событие Дня региона – космическая свадьба. Молодожёны из Самарской области скрепят свой звездный союз узами брака и сыграют «космическую» свадьбу 30 ноября на выставке «Россия».

Тема космоса для церемонии бракосочетания выбрана не случайно. В Самаре произведены сотни космических ракет-носителей. На заводе «Прогресс» изготавливались первая и вторая ступени ракеты «Восток», на которой Юрий Гагарин совершил свой исторический полет. Самара по-прежнему остается космической столицей России — в знак признания огромных достижений в ракето- и двигателестроении, в научных изысканиях, в подготовке кадров для отрасли. И сегодня все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства.

Прямое отношение к ракетостроению имеет и один из молодоженов. Кирилл Казаков – инженер-конструктор 1 категории отдела разработки электромеханических агрегатов и систем разделения АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», лучший молодой специалист легендарного самарского предприятия.

В день Самарской области на международной выставке-форуме «Россия» пройдут мастер-классы по фехтованию, настольному теннису, каратэ, метанию ножей. Гости выставки смогут увидеть мастерство самарских спортсменов и стать свидетелями установления рекорда России по гребле-индор «1 миллион метров за 72 часа».

День Самарской области на выставке «Россия» завершится большим праздничным концертом с участием творческих коллективов и талантливых исполнителей из Самарской области. Он пройдет с 18.00 до 20.00 в большом концертном зале «Космос» (г. Москва, проспект Мира, 150, БКЗ «Космос»). Прозвучат патриотические и лирические сочинения Заслуженного артиста РФ, основателя проекта «Баян Микс», художественного руководителя международного конкурса «Виват, баян!» и всероссийского фестиваля «Душа Баяна», Сергея Войтенко, для которого Самарская область является родным регионом.

В концерте примут участие Народный артист России Лев Лещенко, Народный артист России Владимир Девятов, Заслуженный артист России Денис Майданов, а также Таисия Повалий, Марина Девятова, Наталья Качура, Московский казачий хор, группа «Баян Микс», хор «Созвездие», Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова, Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии и многие другие прославленные солисты и коллективы.

Ведущие концерта – популярная теле- и радиоведущая Светлана Зейналова и актер театра и кино, Заслуженный артист России Александр Олешко.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Ее проведение инициировал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Впервые успехи и ключевые проекты всех 89 регионов нашей страны, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций можно увидеть на одной площадке и испытать гордость за свою Родину.

«Эта идея Президента страны, уверен, даст мощнейший толчок развитию всех регионов России, поднимет настроение людей, а самое главное – чувство гордости за нашу страну», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Выставка стартовала в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября, и завершит свою работу в знаковый для Самарской области день – 12 апреля, в День космонавтики.

Не пропустите День Самарской области 30 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ! Следите за новостями и расписанием событий на стенде Самарской области в социальных сетях https://t.me/samarossiya, https://vk.com/samarossiya, https://ok.ru/samarossiya.

 

Фото:    пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

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