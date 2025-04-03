Звезды Большого театра России вступили на сцене Шостакович опера балет в спектакле «Дон Кихот Ламанчский»

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2 апреля на сцене Шостакович опера балет в рамках фестиваля «Наследие. Балет» состоялся показ балета «Дон Кихот Ламанчский» Людвига Минкуса. Балет в 3 действиях, 7 картинах с прологом. Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака (2022).

Партии Китри и Базиля исполнили звездные гости из Большого театра России – прима-балерина Елизавета Кокорева и премьер Дмитрий Смилевски.

«Выступить на сцене самарского театра было для нас огромным счастьем. Мы очень благодарны за приглашение. Труппа очень хорошо нас приняла. У вас удивительный отзывчивый, эмоциональный и теплый зритель. Надеемся, что это не последний наш приезд в Самару. Спасибо большое, до новых встреч», – поделились впечатлениями Елизавета и Дмитрий.

Другие партии исполнили солисты и артисты балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. Хореография – Александр Горский (1900). Мировая премьера состоялась в 1869 года на сцене Большого театра (Москва). Премьера новой постановки в Самаре состоялась 1 июля 2022 года.

Фото: Александр Крылов