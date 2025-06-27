«Зуд купальщика»: врач предупредила об опасности купания в пресных водоемах

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Купание в пресных водоемах может грозить проблемами со здоровьем, сообщила в пятницу, 27 июня, врач дерматовенеролог клиники «Медскан Hadassah» Дарья Пономарева, пишут "Известия".

«Одной из распространенных проблем является «зуд купальщика», или церкариоз, проявляющийся зудом, покраснением и сыпью на коже. Это происходит из-за контакта с церкариями — личинками трематод, обитающих в стоячей воде, особенно в прудах и озерах с водоплавающими птицами», — рассказала Пономарева в беседе с Lenta.Ru.

Чтобы снизить риск заражения, купаться следует только в проверенных местах, также рекомендуется использовать репелленты. После купания обязательно нужно принять душ и переодеться в сухую одежду, отметила дерматовенеролог.

Отравление токсинами цианобактерий, которые могут размножаться в стоячей воде, является еще одной опасностью, добавила врач.

«Кишечные расстройства также могут возникнуть при купании. Инфекции, вызванные кишечными палочками, шигеллами и вирусами, могут привести к рвоте и диарее, особенно у детей. Необходима консультация врача, если симптомы не проходят или возникают признаки обезвоживания», — рассказала Пономарева.

Она также посоветовала избегать заглатывания воды, чтобы снизить риск заражения.

Специалист рекомендовала россиянам избегать водоемов с цветущей водой, большим количеством птиц и подозрительным состоянием воды, не купаться после сильных дождей и вблизи мест водопоя скота.

В свою очередь дерматолог Юлия Галлямова уточнила, что наиболее распространенным местом заражения церкариозом являются стоячие водоемы. Речь идет об озерах, болотах, диких пляжах, где Роспотребнадзор не брал пробу воды, сообщает 360.ru.

Фото: pxhere.com