Знамя Победы: в Самарской области провели квест на тему Великой Отечественной войны

85

Масштабный и увлекательный квест «Знамя Победы», посвященный 80-летию Великой Победы, прошел в школе № 2 п.г.т. Безенчук Самарской области. Мероприятие состоялось при поддержке Общества «Знание». Участниками игры стали школьники с 1 по 11 класс.

Основная цель квест-игры — воспитать в детях патриотизм, нравственные и социальные ценности, рассказать об истории страны, а также развить умение работать в команде и физические способности.

«Для нас, учителей, очень важно использовать различные формы обучения и воспитания. Тематические квест-игры позволяют одновременно решать сразу несколько задач. Образовательные — ребята усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся. Развивающие — в процессе игры они повышают мотивации, развивают инициативу и самостоятельность, творческие способности и индивидуальные положительные психологические качества, формируют исследовательские навыки. И, конечно же, воспитательные, где формируются навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь», – рассказала лектор Общества «Знание», учитель истории и идейный вдохновитель квеста Алёна Наточеева.

Цель квеста — найти знамя Победы, выполнив все задания, которые будут предложены на маршруте следования. Девизом праздника стали слова «Единство. Сила. Победа». Мероприятие является одним из важных направлений национального проекта «Молодежь и дети». В формате игры-путешествия команды прошли шесть станций, выполняя тематические задания. Маршрут включал в себя станции «Полководцы Великой войны», «Песни Победы», «Медсанбат», «Шифровка», «Военные профессии», «Марш бросок», «Минное поле». Участники научились работать в команде, проверили ловкость, смекалку и проявили свои знания.

«Участвуя в данной игре, я узнала много интересной и полезной информации, которая мне обязательно пригодится, но больше всего мне понравилось преодолевать испытания, уверенно чувствуя плечо и поддержку своих одноклассников», — поделилась впечатлением ученица 6 «А» класса Дарья Аканова.

Знамя Победы — официальный символ победы советского народа и его Вооружённых Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, одна из важнейших государственных реликвий России.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Общество «Знание» запустило Всероссийскую патриотическую акцию, которая охватит все 89 регионов России. Она стартовала в рамках проекта Знание.Герои 26 марта и предваряла Марафон Знание.Первые, посвященный юбилейной дате Победы. Особенностью лекций стал рассказ о вкладе региона в Великую Победу. Молодые люди узнают, как их героические земляки сражались на фронте и трудились в тылу, а также где базировались военные госпитали, куда эвакуировали людей и промышленные предприятия, и многое другое.

Выступить с лекциями и рассказать интересные факты о Великой Отечественной войне сможет любой желающий. Для этого Обществом «Знание» создан специальный раздел, в котором можно найти мастер-лекции о ключевых сражениях и о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, а затем восстанавливал страну из руин. Одной из тем стало освобождение Европы от нацистского режима: слушатели узнают, что мирная жизнь в соседних государствах восстановлена благодаря именно Красной Армии. Для всех, кто выступит по материалам Общества «Знание» на платформе «Библиотека мастер-лекций» запущен конкурс «Лекции Победы». Кроме того, специальными событиями станут кинопоказы Знание.Кино. Ребятам покажут документальные и художественные фильмы об исторических событиях 1941-1945 годов. После они смогут обсудить их с экспертами. Подборка рекомендованных картин также размещена в спецразделе, который будет дополнятся новыми материалами.

Знание.Герои — это просветительский проект Общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Фото: пресс-служба Российского общества Знание