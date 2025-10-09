Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
В Самаре загорелся пассажирский автобус
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
Жизненная ситуация "Бесплатная юридическая помощь" появилась на "Госуслугах"

9 октября 2025 09:27
139
Жизненная ситуация "Бесплатная юридическая помощь" запущена на портале "Госуслуги". Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, пишет Смотрим.

В разговоре с журналистами Григоренко пояснил, что раздел "Жизненные ситуации" на портале позволяет сэкономить время и получить готовый план действий по решению своего вопроса. Это наиболее актуально для людей, нуждающихся в юридической защите.

"Жизненная ситуация "Бесплатная юридическая помощь" запущена на портале "Госуслуги" для обеспечения социально незащищенных граждан юридической поддержкой оперативно и безопасно", – сказал он.

По словам вице-премьера, через новую жизненную ситуацию можно записаться на бесплатную юридическую консультацию и выбрать удобное время визита ближайшего государственного юридического бюро.

Григоренко отметил, что гражданину достаточно добавить описание своей проблемы, заявление же будет заполнено на основе данных, сохраненных в системе. После этого государственные юристы смогут дать консультации и при необходимости составить документы для защиты гражданина в суде.

С использованием сервиса также сокращаются риски пострадать от мошенничества из-за ненадежных юридических бюро.

Ранее сообщалось, что жизненными ситуациями на "Госуслугах" воспользовались более 15 миллионов человек. Самые востребованные – "Поступление в вуз", "Выход на пенсию", "Запись на спортивные (любительские) соревнования", "Многодетная семья" и "Выезд на охоту и рыбалку".

