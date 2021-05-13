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«Живая Волга»: в Самаре состоялся рейд по выявлению браконьерских орудий лова 

13 мая 2021 18:10
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Представители ОНФ СО провели рейд по выявлению браконьерских орудий лова.

Сегодня, 13 мая, представители регионального штаба ОНФ в Самарской области и Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара (локация Стрелки).

Пятый раз рейд проходит в рамках экологической акции «Живая Волга». В 2017 году региональный штаб ОНФ в Самарской области и Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству стали новаторами в проведении акции, постепенно опыт распространился, и теперь мероприятие носит всероссийский характер. 

Дата проведения акции выбрана неслучайно: с 20 апреля по 10 июня – нерест, и действуют особые ограничительные меры по отлову рыб; а само мероприятие предшествует Международному дню Волги, который проходит 20 мая. 

«За прошлый год мы подняли почти тысячу незаконных сетей – 951, – говорит Александр Самойлов, начальник отдела государственного контроля и надзора рыбоохраны Среневолжского территориального управления. – Было изъято 4159 килограммов биоресурсов – рыбы и других речных животных. Хочу напомнить, что за нарушение правил вылова рыбы браконьерам придется заплатить штраф в размере 2000–5000 рублей. При этом и снасти, и плавсредства подлежат конфискации».

По мнению организаторов акции, проведение таких мероприятий способствует освобождению бассейнов рек от браконьерских орудий лова и формирует ответственное отношение жителей региона к водным ресурсам реки.

«Федеральная составляющая нацпроекта «Оздоровление Волги» призвана решить масштабные вопросы восстановления реки. Но без участия и инициатив общества это невозможно. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, понимая важность экологического здоровья современных городов, всегда подчеркивает необходимость участия гражданского общества в реализации проектов, направленных на улучшение экологического климата региона. Мы работаем над тем, чтобы наши жители понимали свою ответственность по сохранению здоровья Волги, – говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. – И мы реально видим: за эти четыре года браконьеров стало меньше. Наша работа, которая носит системный характер, показывает, что наши земляки стали более ответственно подходить к охране окружающей среды и особенно Волги».

 

Фото:   пресс-служба ОНФ СО

Теги: «Живая Волга» ОНФ СО рейд

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