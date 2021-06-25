Жителям Самарской области предложили нарисовать собак-героев времен войны

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Жителей Самарской области приглашают принять участие в международном конкурсе рисунков «Собаки-герои». Творческое состязание, приуроченное ко Дню фронтовой собаки, проводит московский Музей Победы.

Участникам конкурса предлагают вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Это может быть «портрет» реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ отважного помощника и даже персонаж из книги или фильма. Рисунок можно дополнить небольшим рассказом.

Работа может быть выполнена в любой художественной технике: акварель, гуашь, карандаш, пастель, компьютерная графика или др.

Конкурс пройдет в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, взрослые. Также учреждена специальная номинация «Самый активный педагог». Заявки принимаются до 25 июля.

Все работы войдут в виртуальную выставку, которая будет создана на сайте музея. Со 2 по 12 августа все желающие смогут проголосовать за понравившиеся работы.

Победители творческого состязания будут объявлены 14 августа, им вручат бесплатные билеты на онлайн-посещение экспозиции «Подвиг Народа». Работы победителей конкурса будут напечатаны на лимитированной серии открыток и отправлены им в подарок. Остальные конкурсанты получат сертификаты об участии в международном конкурсе.

В номинации «Самый активный педагог» будут награждены преподаватели и педагоги с наибольшим количеством учеников, которые приняли участие в конкурсе. Им вручат дипломы и билеты на онлайн-экскурсию по новой экспозиции «Подвиг Народа» с экскурсоводом музея для всех участников либо экскурсионную путевку для очного посещения экспозиции «Подвиг Народа».

Подробнее о конкурсе на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-sobaki-geroi/

День фронтовой собаки – праздник, основанный Музеем Победы в 2017 году. Дата выбрана в память о подвиге армейской овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года сбросила взрывчатку перед приближающимся немецким поездом, и сама осталась в живых.

В годы Великой Отечественной войны более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, доставили на передовые 5862 тонны боеприпасов, проложили восемь тысяч километров телефонного провода, подорвали 300 танков, нашли четыре миллиона мин и фугасов. Во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск были и фронтовые собаки.