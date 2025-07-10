Жители Самары готовы в среднем потратить на покупку автомобиля 1,3 млн рублей

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Каждый десятый самарец (9%) планирует приобрести автомобиль до конца года и рассчитывает в среднем потратить на покупку около 1,3 млн рублей. Такие данные получила компания СберСтрахование в результате опроса, проведённого в 37 городах с населением более 500 тыс. человек.

Большинство, 82% жителей Самары, присматриваются к подержанным автомобилям и в среднем планируют потратить на покупку 600 тыс. рублей. Приобрести новое авто хотят 12% водителей, выделяя на него в 3,5 раза больше средств — примерно 2,1 млн рублей. Ещё 6% участников опроса не смогли определиться, какой вариант им больше импонирует. При этом 16% намерены оформить автокредит — в среднем на 3-4 года.

Главными факторами при выборе авто для респондентов из Самары стали соотношение цены и качества (71%), мощность двигателя (40%), практичность и удобство (24%), а также надёжность и прочность (20%). Наименее значимы для участников опроса дизайн (3%) и престиж марки машины (2%). Наиболее предпочтительны для покупки седаны — в них заинтересованы половина (50%) самарцев, универсалы (16%), внедорожники (12%), кроссоверы (7%) и хэтчбеки (5%). Меньше всего интересны минивэны (1%) и купе (0%).

В среднем россияне готовы потратить на покупку на 35% больше, чем в 2024 году — около 1,5 млн рублей. На авто с пробегом опрошенные закладывают в среднем 762 тыс. рублей, а на новое — до 2,1 млн рублей.

Лидером потребительских предпочтений продолжает оставаться отечественная LADA, одну из моделей марки планируют приобрести 16% россиян. На втором месте японская Toyota (8%), следом идут Kia (8%), Renault и Hyundai (по 7%).

Больше всего людей, планирующих купить машину, среди жителей Севастополя (16%), Омска (13%) и Пензы (12%). Меньше других заинтересованы в смене авто водители из Махачкалы и Перми (по 6%), а также Казани (5%).

Также водители рассказали, почему хотят поменять автомобиль. Чаще всего это связано с большим пробегом (41%) и возрастом транспортного средства (40%). Так, 49% респондентов, планирующих обновить машину в ближайшие полгода, рассказали, что ездят на своём нынешнем авто уже 7-10 лет. Почти четверть, 24% автолюбителей, водят одну машину на протяжении 11-15 лет, а 13% водителей — более 16 лет. Чаще, раз в 4-5 лет, меняют авто 12% респондентов, а каждые 1-3 года — всего 2% россиян.