Жители Самарской области вышли в финал Национального чемпионата ArtMasters-2023

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Чемпионат ArtMasters популяризирует творческие профессии среди молодёжи, находит и поддерживает новые ценные кадры для стремительно развивающейся сферы креативных индустрий – кино, музыки, театра, телевидения, дизайна, компьютерных игр, фотографии и анимации.

От Самарской области в чемпионате приняли участие 391 молодой специалист backstage-профессий и цифрового искусства. Белугин Александр, Липилин Данил, Шуткин Артем, Федоров Роман, Дорохова Екатерина, Куликова Елизавета и Бушмелев Михаил вышли в финал Национального открытого чемпионата творческих компетенций в компетенциях «Веб-дизайнер (Юниоры)», «Режиссер монтажа», «Клипмейкер», «Художник-оформитель», «Оператор кино и ТВ» и «Композитор популярной музыки (Юниоры)».

Всего за четыре сезона в чемпионате приняли более 64 тысяч молодых специалистов креативных индустрий от 14 до 35 лет со всей России и стран зарубежья.

В этом году чемпионат собрал рекордное количество заявок – 21 118 заявок от участников из 40 стран мира, в том числе Белоруссии, Казахстана, Грузии, Испании, Греции, Германии, Кореи, Японии и других. Лидерами среди регионов России стали Москва и Московская область, Приволжский федеральный округ и Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В основной возрастной категории было подано 15 630 заявок. Наибольший интерес вызвали компетенции «Графический дизайнер», «Фотограф» и «Веб-дизайнер». В юниорской возрастной категории было подано 5488 заявок. Самыми популярными компетенциями стали «Веб-дизайнер», «Сценарист», «Видеомонтажер».

Отборочный этап включал экспертную оценку портфолио и онлайн-тестирование. По итогам отбора в следующий – квалификационный этап – вышло более 2000 человек, которые продолжат соревнование, выполняя практическое задание. По результатам квалификации будут выбраны по десять лучших участников в каждой компетенции, которые выйдут в очный финальный этап. Он пройдет в Москве с 9 по 27 июля у юниоров, а также с 22 июля по 31 августа в основной возрастной категории. Финал сезона традиционно пройдет 26 сентября 2023 года в Бетховенском зале Большого театра России, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО