Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»

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Самарская область присоединилась к пятой юбилейной международной акции «Сад памяти», которая посвящена памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории лесного фонда и муниципальных образований региона планируется высадить более 58 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 30 гектаров. А по всей России – 27 миллионов деревьев.

Центральное мероприятие акции «Сад памяти» в Самарской области прошло в пятницу, 19 апреля, на территории лесничества Ставропольского района. На площади 7 гектаров высажена 31 тысяча сеянцев сосны, выращенных в питомниках региона работниками ГБУ «Самаралес».

Вместе с земляками, депутатами, работниками промышленных предприятий, многодетными семьями, студентами вузов, представителями школьных лесничеств участие в высадке леса принял губернатор Дмитрий Азаров. Только в первый день проведения к акции присоединились около 650 человек.

«Акция «Сад памяти» приобретает особое значение в текущий период, когда мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны и отдаем дань памяти героям – защитникам Отечества сегодняшнего дня, нашим землякам-участникам специальной военной операции. Посадка деревьев приобретает особый смысл. Каждое дерево – это память о конкретном человеке», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил активистов школьных лесничеств, которые каждый год участвуют во всех акциях по спасению лесов, в том числе по высадке деревьев. «Спасибо, ребята, что в этом активно участвуете, – обратился руководитель региона к ученикам. – Нужно постоянно восстанавливать леса. Они испытывают серьезную антропогенную нагрузку. Рад, что уже пятый год это делаем в рамках святой акции «Сад памяти». Дмитрий Азаров вручил школьникам благодарственные письма за работу и бережное отношение к природным богатствам родной земли.

В Самарской области ежегодно проводятся акции по восстановлению лесного фонда. Работы ведутся в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Во время проведения акции, губернатор обсудил с представителями МЧС России и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования меры борьбы с лесными пожарами в Самарской области. Глава департамента лесного хозяйства Павел Мельников доложил, что на территории региона уже в этом году был зафиксирован первый небольшой пожар на площади 30 квадратных метров. Общая ситуация находится на контроле указанных ведомств. «Давайте работать внимательнее. Наступает пожароопасный период», – поручил Дмитрий Азаров.

По данным регионального Минлесхоза, для обнаружения возгорания и оперативного реагирования в лесах установлено 45 камер, еще 20 планируется докупить в ближайшее время. «Не затягивайте, задача важная», – подчеркнул губернатор.

Фото — Юлия Рубцова, Информационное агентство СОВА sovainfo.ru