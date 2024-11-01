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Жители Самарской области- победители и призеры финала Национального чемпионата «Абилимпикс»

1 ноября 2024 19:13
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В команде Самарской области – 12 участников, которые представили регион по 10 компетенциям.

26 октября в Москве стартовал финальный этап Национального чемпионата «Абилимпикс». Это уникальный проект, который дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировать свои компетенции, получить новые навыки и выстроить свою профессиональную траекторию.

Победители региональных этапов из всех регионов России продемонстрировали навыки по 50 основным и 11 презентационным компетенциям из различных отраслей экономики. В команде Самарской области – 12 участников, которые представили регион по 10 компетенциям. В составе экспертных групп – 8 преподавателей из колледжей нашего региона.

По итогам состязаний победителем чемпионата стал один, а призерами – шестеро участников из Самарской области. Первое место в компетенции «Флористика» получила студентка Самарского многопрофильного колледжа им. В. В. Бартенева Ретина Алёна (наставник – Володкина Наталья Леонидовна).

Серебряными призёрами чемпионата стали:

Коман Данила, воспитанник ГБОУ школа - интернат №117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара (компетенция «Жестовое искусство», наставник – Коман Алексей Юрьевич);

Рязанов Ярослав, студент Тольяттинского машиностроительного колледжа (компетенция «Сварочные технологии», наставник – Идиатуллин Алик Кимович);

Касилов Илья, студент Технологического колледжа им. Н.Д. Кузнецова (компетенция «Клининг», наставник – Протасевич Татьяна Владимировна).

Бронзовые медали получили:

Сошникова Олеся, студентка Технологического колледжа им. Н.Д. Кузнецова (компетенция «Жестовое искусство», наставник – Воропаева Александра Залмоновна);

Стрельцов Артём, студент Поволжского государственного колледжа (компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ», наставник – Фоменкова Елена Викторовна);

Гарах Денис, студент Тольяттинского социально-экономического колледжа (компетенция «Информационная безопасность», наставник – Пивкина Юлия Михайловна).

«Гордимся нашими талантами и желаем им успехов и побед!», - написал в своих социальных сетях Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщив также, что среди 27 принявших участие в финале чемпионата ветеранов специальной военной операции был и наш военнослужащий - Евгений Рубцов. Он был мобилизован в первые дни начала СВО, получил тяжёлое ранение. За проявленное мужество Евгений награждён медалью Суворова. В Национальном чемпионате он представлял Самарскую область в компетенции «Торговое дело».

 «Программа чемпионата «Абилимпикс» ежегодно совершенствуется, задания актуализируются с учетом потребностей рынка труда.  Предприятия-партнеры, молодежные содружества, волонтеры из России и дружественных стран принимают активное участие в подготовке и проведении чемпионата. Уверен, что и в этом году финал «Абилимпикса» не только позволит определить лучших специалистов, но и традиционно станет площадкой для обмена опытом представителей экспертного сообщества», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Самарская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2015 году. За это время участниками региональных чемпионатов стали более 2200 школьников, студентов и специалистов. На счету региона 78 медалей Национального чемпионата. По итогам соревнований Национального чемпионата 2024 года команда Самарской области на 11 месте в медальном зачете.

 

Фото: ЦПО Самарской области

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