Жители Самарской области отправили 101 млн виртуальных подарков в новогодние праздники

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По данным Одноклассников, в новогодние праздники 2024 года активность пользователей в соцсетях была выше, чем за аналогичный период прошлого года. Только с 30 декабря по 1 января пользователи отправили друг другу 1,2 млрд виртуальных подарков, что на 27% больше, чем в прошлом году. Жители Самарской области оказались одними из наиболее активных в сети, жители отправили 103 млн виртуальных подарков в новогодние праздники.

В первый день года россияне также активно делились своими публикациями в соцсетях — в ОК число публикаций 1 января возросло на 39% по сравнению с 30 декабря. В основном публиковали фотографии о том, как встречали год, делились новогодним столом и декором ёлок.

Переписывались активно именно 31 декабря, нежели 1 января, в последний день года число отправленных сообщений увеличилось на 51% по сравнению с 30 декабря. Активность начала снижаться только к 3 января – в этот день число сообщений, публикаций и отправок подарков начало уменьшаться.

Согласно опросу Одноклассников и сервиса СберУслуги большинство опрошенных россиян (52%) поздравляли с Новым годом только самых родных, 49% — близких друзей. Коллег поздравляли треть опрошенных (33%), а 31% всех своих знакомых. 5%, в свою очередь, не поздравляли никого.

Больше половины опрошенных (53%) отправляли поздравления в соцсетях или мессенджерах. 46% россиян желали счастья по телефону, а 38% — отправляли теплые слова по SMS. Треть участников опроса (33%) старались поздравить всех лично.