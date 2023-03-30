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Жители Самарской области могут принять участие в акции «Автопоезд»

30 марта 2023 12:17
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Жители Самарской области могут принять участие в акции «Автопоезд»

Народный фронт запустил масштабную всероссийскую акцию «Автопоезд», в рамках которой на передовую будут отправлены автомобили высокой проходимости. Это могут быть УАЗы, Нивы, ГАЗели. Весь транспорт будет доставлен железнодорожным транспортом.

 "Это уже второй наш эшелон. Первый мы отправили 2 мая прошлого года от железнодорожного вокзала. Всего в акции тогда приняли участие 63 региона. Мы от Самарской области отвезли более 2,5 тонны строительных материалов. Сейчас для нужд наших военнослужащих мы объявили сбор транспортных средств - автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, которые мы обязуемся передать на фронт. В условиях бездорожья техника, необходимая нашим бойцам, быстро выходит из строя, и потребность в ней высока", - сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.

Желающим принять участие в акции необходимо обратиться в штаб Народного фронта в Самаре по адресу: ул. Ленинская, 202 или по телефону 8 (846) 242-01-42.

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