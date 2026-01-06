Жители губернии смогут смотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения

В ночь с 6 на 7 января 2026 года во всех храмах Самарской области пройдут праздничные богослужения. Главный молебен состоится в Софийском соборе в Самаре. Рождественское богослужение проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.

Медиаагентство «Самара 450» обеспечит прямую онлайн-трансляцию Рождественского богослужения. Посмотреть ее можно будет в 22:30 на телеканалах «450» (21-ая кнопка), «Самара-ГИС», «Тольятти 24», на их сайтах и в социальных сетях, а также в официальных пабликах Правительства Самарской области.

