Жители губернии активно голосуют за благоустройство городов

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Более 450 тысяч жителей Самарской области уже приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2026 году. Остается один день, чтобы успеть проголосовать – опрос завершится 12 июня. 14+

Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров, которые оказывают помощь в общественных местах муниципалитетов-участников.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование вынесено 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными.

«2024 год задал нам высокий темп работы: более 400 тысяч самарцев высказали своё мнение и выбрали 50 общественных пространств для благоустройства. Уже в этом году начнётся обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего в Самарской области за 6 лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.

Фото: freepik.com