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Жителей Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне конкурса Знание.Лектор

10 апреля 2025 13:51
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Жителей Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне конкурса Знание.Лектор

Общество «Знание» запустило пятый сезон Всероссийского конкурса Знаниеектор.  Количество победителей будет рекордным: сто во взрослой категории и двадцать один — в юной. Лекторы поборются за сто контрактов с Обществом «Знание» на сумму 100 тысяч рублей каждый. Заявки принимаются на сайте проекта до 15 июля (в номинации «Юный лектор» — до 15 июня).

В 2024 году Самарская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по количеству заявок — 402 и десятое место в России. Тогда сразу пять представителей региона одержали победу во всероссийском финале. Это заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и экология» Приволжского государственного университета путей сообщения Юрий Холопов, специалист отдела архитектуры и проектирования комплексных систем информационной безопасности АО «Россети Цифра» Татьяна Никулина, учитель физики средней школы поселка городского типа Балашейка Надежда Милославская, учащаяся школы № 2 Нефтегорска Варвара Князева и учащаяся гимназии № 1 Самары Алиса Самохвалова.

В новом сезоне для допуска к конкурсным испытаниям участники должны пройти онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Вопросы подготовлены бизнес-тренером Ниной Зверевой с привлечением экспертов Школы Нины Зверевой, опытных тренеров по ораторскому мастерству, медиа-продюсеров, психологов, редакторов и журналистов.

Далее конкурсантам предстоит провести очные лекции по предложенным материалам и защитить авторскую лекцию перед Экспертным советом. Выступления пройдут в рамках десяти номинаций.

«Это будет уже пятый, юбилейный сезон конкурса Знаниеектор. Прошедшие годы показали большой отклик аудитории — по всей стране формируется сообщество ярких, увлечённых просветителей, готовых делиться знаниями и вдохновлять других. В этом году мы вводим специальные номинации, посвящённые истории нашей страны, её героям и достижениям — “Сохранение памяти о Великой Победе”, “Достижения атомной отрасли” и “Поддержка СВО”. Кроме того, впервые в рамках проекта мы проведём народное голосование. Для нас важно, чтобы в выборе лучших лекторов участвовало как можно больше людей. Каждый голос имеет значение» — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В номинации «Юный лектор» могут участвовать школьники и студенты организаций СПО от 14 до 17 лет. Сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ «Артек», которая состоится с 25 сентября по 16 октября (обучающиеся могут посетить МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год).

В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву. Сто победителей взрослой категории получат право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе на сумму 100 тысяч рублей, а также другие ценные призы.

Знаниеектор — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За 4 года в конкурсе приняли участие 41 тыс. человек из 89 регионов России, участниками проведено свыше 14 тыс. лекций.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание».

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