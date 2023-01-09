Жителей Самарской области приглашают принять участие в национальной премии “Жить вместе”

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В 2022 году победителем премии в номинации «Пространство» стал самарский проект «Том Сойер Фест». Целью проекта «Том Сойер Фест — Самара» является создание условий для сохранения исторической среды в городах и сёлах России, развитие гражданской ответственности путём вовлечения людей в процесс благоустройства и созидания, а также формирование устойчивого сообщества активных, неравнодушных горожан и развитие тёплых, дружеских отношений как основы и движущей силы всей фестивальной деятельности.

В этот году Благотворительный фонд “Жить вместе» поддержит социальные проекты призовым фондом 1 125 000 рублей.

Фонд приглашает к участию неравнодушных людей, которые проявляют гражданскую инициативу, объединяются в сообщества и решают социальные проблемы, развивают культурные традиции, сохраняют наследие, занимаются просвещением, помогают нуждающимся, в общем – делают добрые дела и изменяют нашу жизнь к лучшему.

Критерий отбора кандидатов на Премию – наличие устойчивого сообщества, организованного на основе общих ценностей и объединённого общей целью. Это может быть как постоянная команда, так и привлечённые волонтёры, которые вносят посильный вклад в общее дело.

Лауреаты Премии “Жить вместе” будут награждены в 5 номинациях:

“Память” (проекты, которые занимаются сохранением памяти о жертвах советских репрессий, генеалогические проекты);

“Культура” (театральные, музыкальные и выставочные проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия);

“Милосердие” (социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи людям, нуждающимся в поддержке и сопровождении, сообщества, которые объединяются для оказания гуманитарной помощи, проекты, направленные на системные изменения комплексной помощи людям);

“Церковь” (проекты, занимающиеся литургическим возрождением, духовным и церковным просвещением, развитием общения на приходах и в общинах, изучением опыта новомучеников и исповедников российских);

“Русская традиция” (проекты, которые занимаются сохранением и возрождением традиционной русской культуры в разных её видах (крестьянская сельская культура, городская культура, фольклор) и русской идентичности).

Лауреатов Премии определит экспертное жюри, в которое вошли известные и авторитетные деятели культуры и искусства, журналисты, просветители, благотворители и священнослужители. Эксперты оценят эффективность предлагаемых проектов, рассмотрят, как с их помощью решаются социальные и общественные проблемы в регионах, а также проанализируют возможность тиражирования и масштабирования проектов в других регионах России.

О новостях премии можно узнавать из группы фонда «Жить вместе».

Фото: минкульт СО