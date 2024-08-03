Жителей Самарской области предупреждают об опасном солнце

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По данным сервиса Gismeteo, 4 августа в губернии ожидается высокий УФ-индекс - 6 баллов. Такой показатель будет в 13:00.



При этом ожидается облачность. Однако эксперты погодного сервиса обращают внимание, что такая погода в средних широтах хоть и уменьшает риск обгореть, но не сводит количество ультрафиолета к нулю.



Поэтому, даже если небо затянуто облаками, следует использовать солнцезащитные средства.



В ближайшие 10 дней синоптики не прогнозируют опасного УФ-излучения. Ожидается низкий или умеренный уровень - максимум до 5 баллов, пишет Сова.