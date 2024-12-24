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Жителей региона приглашают принять участие во втором сезоне конкурса для родительских комитетов
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Жителей региона приглашают принять участие во втором сезоне конкурса для родительских комитетов

24 декабря 2024 14:18
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В 2025 году планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей.

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ открыло официальный прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2025 году планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей. Заявку можно подать на сайте Знание.Родители до 11 марта 2025 года.

По итогам первого конкурса свои проекты по развитию воспитательного пространства подали 5003 школы из 89 регионов России. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны, они получили порядка 160 миллионов рублей на реализацию своих инициатив. Из Самарской области три проекта школьных родительских комитетов получили премии за победу в первом конкурсе инициатив родительских сообществ.

Во втором сезоне ключевые этапы конкурса останутся без изменений, однако увеличатся их сроки. Прием заявок на конкурс в этот раз будет идти два с половиной месяца и завершится 11 марта 2025 года. Так родительские комитеты смогут более качественно проработать заявки и увеличить свои шансы на победу в конкурсе. Кроме того, Российское общество «Знание» проведет серию обучающих семинаров по разработке проектов и составлению смет для родителей из каждого региона России. На платформе Знание.Академия уже сейчас доступен образовательный онлайн-курс «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе». Он поможет родителям, членам родительских комитетов и школьным наставникам подробнее разобраться в особенностях возрастной психологии, роли родительских сообществ и родительских комитетов в воспитании детей.

«Создание Всероссийского родительского комитета стало своевременным решением, благодаря которому возросло участие семей детей в жизни школ. Родители помогают педагогическому сообществу в организации благоприятной образовательной среды, в решении ключевых вопросов в области воспитания. Первый сезон конкурса инициатив родительских сообществ вызвал большой интерес у жителей нашей страны. Мы объявляем о запуске второго сезона конкурса и желаем удачи всем, кто присоединится к нему в 2025 году. Уверен, что конкурс вновь даст возможность активным родителям реализовать важные проекты в своих регионах», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В новом сезоне конкурса сохранятся тематические направления, в рамках которых родительским комитетам предстоит разработать проекты, а именно: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание. На этапе оценки заявки рассмотрят региональные родительские комитеты, а также федеральные эксперты. В 2025 году победителями конкурса смогут стать порядка 800 школ, для них предусмотрено три категории призового фонда: до 500 тыс, до 1 млн и до 2 млн рублей.

«Первый сезон конкурса вызвал огромный интерес по всей стране. Мы получили большое количество положительных отзывов, и уже сейчас прогнозируем, что заявок будет еще больше. Поэтому нами было принято решение увеличить сообщество экспертов для оценки родительских инициатив. Также для учителей, советников по воспитанию мы подготовим образовательную программу и рекомендации по взаимодействию с родительскими комитетами, совместной реализации проектных инициатив с родителями, учителями и детьми. Приглашаю к участию в конкурсе все родительские комитеты, в том числе и те, которые участвовали в первом сезоне. Мы ждем ваши инициативы», – заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей.

В составе ВРК 52 человека, в том числе учителя и советники директоров по воспитанию, победители конкурса «Это у нас семейное» АНО «Россия – страна возможностей». К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А.П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров лично присутствовали на первом заседании. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.

                                                             

Фото:  Российское общество «Знание»

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