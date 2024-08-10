Житель  Отрадного хранил в своей квартире наркотики

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Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков Отрадного получили оперативную информацию о том, что один из жильцов многоквартирного дома может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.



Оперативники выехали по месту жительства мужчины 1985 года рождения, где в присутствии понятых провели осмотр жилища. Хозяин квартиры добровольно указал на деревянный шкафчик для обуви, на котором полицейские обнаружили и изъяли 3 свертка с наркотиками.



На задержанного был составлен административный протокол.



Задержанный – ранее не судимый местный житель пояснил сотрудникам полиции, что днём ранее он пошёл в дачный массив, где нашёл и нарвал дикорастущее растение. После чего принёс домой и завернул в бумагу, чтобы таким образом его высушить. Содержимое двух других свертков приобрел через магазин в сети Интернет и хранил с целью личного употребления, без цели сбыта.



Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО