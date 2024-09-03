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Жигулевскую оросительную систему обеспечат новыми насосными мощностями

3 сентября 2024 11:35
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Жигулевскую оросительную систему обеспечат новыми насосными мощностями

В рамках федеральной программы реализуются ряд крупных проектов по реновации мелиоративных систем, которые позволят увеличить объемы орошаемых земель в крупнейших аграрных районах страны. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый пусковой комплекс реконструкции Жигулевской оросительной системы в Самарской области.

Жигулевская система мелиорации была построена еще в 1970-е годы и сегодня нуждается в серьезной модернизации. Источником воды для полива служит Куйбышевское водохранилище. А ее циркуляцию в оросительной системе с необходимым давлением обеспечивает головная насосная станция в поселке Луначарский, а также дополнительные насосные станции, расположенные вдоль каналов для подкачки воды.

«Работы на первом пусковом комплексе включают реконструкцию существующей насосной станции. Она играет важную роль в наполнении каналов, которые в свою очередь питают большие площади ценных сельхозугодий. Производительность станции составит 17,5 кубометров в секунду, а напор обеспечит подачу воды на 26 метров», – рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Данил Андреев.

На первом этапе также пройдет укладка самотечных трубопроводов диаметром 1420 и 800 мм и реконструкция водозаборных оголовков.

«Кроме того, в проектной документации представлены решения по устройству рыбозащитных сооружений, а необходимые расчеты подтверждают их безопасность для рыб на период эксплуатации насосной станции», – уточнил Данил Андреев.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области»

Генеральный проектировщик – ООО «Базис»

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