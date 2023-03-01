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«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей

1 марта 2023 10:42
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«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей

Экосистема инноваций «Жигулевской долины» пополнилась новым комьюнити-треком, объединяющем «взрослое» и подрастающее поколение инноваторов.

Развитие технологического предпринимательства со школьной скамьи, вовлечение детей в исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, использование креативных возможностей подрастающего поколения в рамках реальных производственных проектов – основная миссия нового трека «Жигулевской долины» под названием «Технотур – детям».

Итогом его реализации планируется создание прототипов изделий, узлов и агрегатов по заказу компаний-резидентов.

В рамках Технотура планируется серия тематических экскурсионных встреч для кванторианцев по производственным площадкам резидентов технопарка, во время которых юным изобретателям будут предложены задания – запросы на разработку инноваций, применимых на производстве резидента. Помогать ребятам в решении поставленных задач будут преподаватели Кванториума и технические специалисты компаний-резидентов. Все идеи будут совместно обсуждены и рассмотрены, лучшие – воплотятся в жизнь.

Первый Технотур состоится 4 марта. Учащиеся автомобильного квантума тольяттинского «Кванториума» встретятся с резидентами технопаркакомпаниями ООО «П-В-РУС» и ООО «АВТ», которые реализуют проекты, связанные с созданием нестандартных усиленных элементов подвески и коробки передач автомобилей, спецтранспорта.

Резиденты подготовили для кванторианциев насыщенную программу. Ребят ждет:

-  Обзорная экскурсия, в ходе которой технические специалисты компаний продемонстрируют учащимся АВТОквантума автомобили и их компоненты, расскажут о своих разработках. Ребята смогут осмотреть серийную модель универсального моноприводного шасси с расширенным функционалом и вспомогательными устройствами. Детям будут представлены особенности конструкции полноприводного автодома «Карелия» и функционал его специализированных опций, продемонстрированы компоненты трансмиссии, разъяснена суть их применения в целях улучшения потребительских свойств серийных автомобилей.

- Мастер-класс, на котором ребята после обзорной лекции об устройстве и принципе работы дифференциала освоят разборку-сборку дифференциала повышенного трения.

-  Домашнее задание. По завершении программы детям будет предложено решить следующие задачи: - разработка компоновки внутреннего пространства универсальных жилых модулей;

- разработка дополнительных элементов заводской задней подвески, а также совершенно нового типа подвески;

- макетирование дизайна специализированных автомобилей;

- съёмка видеоролика о детском видении автомобиля для путешествий.

Задания ребята будут выполнять в Кванториуме в течение 3 месяцев. После их выполнения состоится презентация решений резидентам, лучшие из которых найдут реальное применение в производстве.

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