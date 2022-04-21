Женская футбольная команда "Крылья Советов" 23 апреля стартует в розыгрыше Молодежной лиги

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Женская футбольная команда "Крылья Советов" в субботу, 23 апреля стартует в розыгрыше Молодежной лиги.

Соперницами самарских девушек станет "Чертаново". Игра пройдет в Москве и начнется в 18:00 по самарскому времени.

Всего в турнире для юниорок до 21 года принимают участие 13 команд, для "Крыльев" это станет дебютным сезоном в этом турнире. Турнир пройдет в 2 круга по 13 туров в каждом.

Первую домашнюю встречу подопечные Галины Комаровой проведут 30 апреля против "Краснодара". Поединок пройдет на стадионе "Металлург" и начнется в 17:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"