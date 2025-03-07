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Женщины в Самарской области получают приглашения на вакансии заметно чаще мужчин

7 марта 2025 09:29
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Женщины в Самарской области получают приглашения на вакансии заметно чаще мужчин

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, что в 2024 году на одно женское резюме в Самарской области приходилось в среднем 2,4 приглашения на вакансии, в то время как соискатели-мужчины получали в среднем по 2,3 приглашений. В анализе учтены порядка 4,2 млн приглашений на вакансии, которые работодатели отправили соискателям Самарской области за 2024 год.

В 2024 году женщины Самарской области с активными резюме на hh.ru получили более 2,4 млн приглашений на вакансии (или 58% от общего количества), а мужчины – только 1,8 млн приглашений (или 42%). За год соотношение доли мужчин выросло с 40% до 42%.

В среднем на одно женское резюме по-прежнему приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 2,4 приглашения против 2,3. То есть женщины чаще мужчин получают предложения рассмотреть ту или иную вакансию.  

При этом количество активных мужских резюме в 2024 году в Самарской области было больше, чем женских, хотя несущественно: на них приходится по 51% и 49% соответственно.

В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к женщинам вошли «Управление персоналом, тренинги» (89% приглашений на такие вакансии получили женщины), «Финансы, бухгалтерия» (86%), «Медицина, фармацевтика» (81%), а также «Наука, образование» (79%) и «Розничная торговля» (78%). И наоборот: в пятерку сфер, куда чаще всего зовут мужчин, попали «Автомобильный бизнес» (96% приглашений получили мужчины), «Сельское хозяйство» (93%), «Безопасность» (85%), «Производство, сервисное обслуживание» (82%) и «Рабочий персонал» (81%).

Самой гендерно нейтральной стала профессиональная сфера «Домашний, обслуживающий персонал», где разница между приглашениями мужчин и женщин составляет всего около 10 п.п.: 55% и 45% соответственно.

Интересно, что в большинстве профессиональных областей доля приглашений на вакансии, полученных женщинами, сократилась по сравнению с 2023 годом. Сильнее всего это проявилось в сферах «Страхование» (с 78% в 2023 году до 71% в 2024 году), «Безопасность» (с 20% до 15%), «Рабочий персонал» (с 23% до 19%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (с 32% до 29%).

В сферах «Высший и средний менеджмент» и «Информационные технологии» на женщин приходится по 39% приглашений на вакансии. В обоих случаях доля снизилась по сравнению с 2023 годом - на 2 п.п. и на 1 п.п. соответственно. При этом доля женских резюме в обеих сферах год к году не изменилась: в категории управленцев это 32%, в ИТ – 33%. 
 

Медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин Самарской области сегодня составляет 50,7 тыс. рублей, у мужчин – 80,1 тыс. рублей. Зарплатные ожидания женщин ниже мужских независимо от профессии. Наиболее существенная разница наблюдается в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (93,8 тыс. рублей у женщин и 146,4 тыс. рублей у мужчин), «Автомобильный бизнес» (35 тыс. рублей у женщин против 80 тыс. рублей у мужчин), «Добыча сырья» (60 тыс. рублей у женщин против 100 тыс. рублей у мужчин). Наименьшая разница - в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (50 тыс. рублей у женщин против 60 тыс. рублей у мужчин), «Туризм, гостиницы, рестораны» (50 тыс. рублей у женщин и 67,4 тыс. рублей у мужчин), «Юристы» (60,5 тыс. рублей у женщин против 80 тыс. рублей у мужчин).

Теги: Опрос

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