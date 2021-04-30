«Зеленая весна» в Самаре: общественники и волонтеры помогают ветеранам и гражданам «серебряного возраста» наводить порядок

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В Самаре активно проходят мероприятия в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Весна - 2021».

По рекомендации Фонда акция "Зеленая весна" повышенное внимание уделяет уборке территорий от мусора, посадке цветов и деревьев, сбору макулатуры и другого вторсырья, раздельному сбору мусора. А также проводятся акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны, социально незащищенным слоям населения.

В этом году в Самаре к участию в рамках экологического субботника присоединились производственные предприятия, общественные организации, волонтеры.

30 апреля представители самарского общественного движения в преддверии традиционных майских выходных привели в порядок придомовые территории жительниц «серебряного возраста», которые проживают в частном секторе в Железнодорожном и Красноглинском районах. Волонтеры освободили дворовые территории жительниц от мусора и посторонних предметов, провели необходимый ремонт элементов обустройства.

«Мы хотим помогать людям, которым это необходимо, - рассказал общественник Михаил Натальчук. – По понятным причинам особое внимание уделяем инвалидам и пожилым гражданам.

Работники одного из нефтеперерабатывающих предприятий в Куйбышевском районе являются участниками акции «Зеленая весна» уже несколько лет.

«Сотрудников не нужно агитировать на наведение порядка на улицах города – все, кому позволяет график, с удовольствием выходят на этот экологический субботник», - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды нефтеперерабатывающего предприятия Алла Булушева.

В этом году активисты привели в порядок сквер на пересечении улиц Фасадной и Грозненской, работы проводились с привлечением специализированной техники. Помимо этого, заводские специалисты проводят экологические уроки в школах и детских садах. Воспитанников обучают организации раздельного сбора мусора, изготовлению многоразовых эко-сумок.

Фото: администрация Самары