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18 апреля 2022 г. завершился учебно-тренировочный и соревновательный модули областного лагеря "Юный спасатель. Спасрезерв".

Руководитель проекта Даниил Качанов подвел на церемонии награждения итоги реализации первого этапа работы: «Лагерь прошел на 100% позитивно. Было весело, интересно, полезно. Даже, если вы

не выберете в будущем для себя профессию спасателя, те знания, которые вы получили в лагере, будут вам полезны в обычной жизни. Правда, желаю вам, чтобы этих ситуаций в вашей жизни не было.

В соревновательной программе участники областного лагеря «Юный спасатель. Спасрезерв» соревновались в физподготовке, в знаниях правил дорожного движения, в умении вязать туристические узлы, в умении рассказать о профессии спасателя. На церемонии награждения команды, показавшие лучшие результаты в данных видах и конкурсах, были поощрены грамотами. Среди них ВПО «Путь к Победе!» м.р. Борский, ВПК Центра Пллотниковых г.о. Самара, команда «Спасатели» м.р. Безенчукский.

Основа же соревновательного модуля – это комбинированная пожарная эстафеты и «ПСРы»: выполнение элементов поисково-спасательных работ

в природной среде, на акватории, в условиях техногенной аварии. Команды, показавшие лучшие результаты при выполнении различных поисково-спасательных работ, награждены малыми кубками:

- ВПК "Дельта" м.р. Ставропольский - за выполнение ПСР

в техногенной среде и на акватории, а также за прохождение комбинированной пожарной эстафеты;

- Команда "Спасатели" м.р. Безенчукский - за выполнение ПСР

в природной среде.

При подведении итогов соревновательной программы учитывались все показатели команд. Результаты общекомандного зачета соревновательной программы лагеря:

1 место - ВПК "Дельта" м.р. Ставропольский;

2 место - команда "Школа безопасности" г.о. Октябрьск;

3 место - ВПО "Щит" г.о. Сызрань.

По итогам лагеря ВПК «Дельта» м.р. Ставропольский увезла домой 4 кубка: по кубку на каждого члена команды. Вот она, команда мечты!

Реализация проекта будет продолжена. С 20 по 30 апреля 2022 г. пройдет второй этап проекта. Вернувшись домой, участники лагеря подготовят

и проведут в своих школах, клубах, домах молодежных организаций урок для сверстников "Предотвращение. Спасение. Помощь".