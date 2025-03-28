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Завершился региональный этап интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

28 марта 2025 15:38
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Окружная интеллектуальная олимпиада проводится в три этапа: отборочный этап в учебном заведении, региональный и окружной финал.

На прошедшей неделе завершился региональный отборочный этап окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО» среди студентов. В Самарской области в соревнованиях приняли участие более 250 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, и учебных заведений среднего профессионального образования.

Окружная интеллектуальная олимпиада проводится в три этапа: отборочный этап в учебном заведении, региональный и окружной финал.

В этом году региональный этап «IQ ПФО» проходил по семи направлениям – робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки, конкурс инженерных команд, «Что? Где? Когда?», пилотирование беспилотных летательных аппаратов и программирование беспилотных летательных аппаратов.

14 марта на базе молодёжного центра прошли областные отборочные соревнования по направлению «парламентские дебаты». Более 7 часов участники в командах отстаивали свои позиции. Основная задача — убедить другие команды в правоте выбранной по жребию позиции.

По итогу в финале с минимальной разницей баллов команды заняли места следующим образом:

1 место — команда университета «МИР», Данила Степанов и Илья Толочко;

2 место — команда СГИК, Мария Прокофьева и Юлия Абызова;

3 место — сборная Самарского университета и СГИК, Владислав Шульгин и Ксения Кузнецова.

15 марта на базе Самарского университета команды от вузов Самарской области приняли участие в региональном отборочном этапе по направлению «робототехника» осеннего сезона проекта «IQ Самара». Студенты соревновались в умении использовать специальные языки программирования промышленных контроллеров — устройств управления современными технологическими объектами и устройствами. За три часа необходимо было решить 7 задач.

По итогу выполненных заданий наибольшее количество баллов получили:

1 место — команда Самарского университета, Иван Куксов и Егор Леонов;

2 место — команда филиала СамГТУ в г. Сызрани, Александр Лукьянов и Владислав Борисов;

3 место — команда Самарского университета, Альберт Мавлюшев и Диана Глухова.

19 марта в Историческом парке «Россия – моя история» прошла игра «Что? Где? Когда?» в рамках регионального отборочного этапа окружной олимпиады «IQ ПФО». С приветственным словом к участникам обратился и открыл соревнования заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачев. Команды учебных заведений Самарской области в трёх турах ответили на 36 вопросов, чтобы определить главных знатоков региона. В финале решающую роль в формировании рейтинга турнирной таблицы стало не только количество правильных ответов, но и коэффициент сложности вопроса.

По итогу места распределились следующим образом:

1 место – команда «Королёвские особи», Самарский университет;

2 место – команда «Греческие лампочки», Самарский университет;

3 место – команда «Вещь в себе», СамГМУ.

20 марта на базе молодёжного центра прошли отборочные соревнования по управленческой борьбе среди студентов Самарской области. Главным арбитром выступила Оксана Зибарева — чемпион России по быстрой управленческой борьбе, вице-президент Федерации управленческой борьбы по работе с молодёжью.

Судейскую коллегию представили опытные и именитые участники управленческой борьбы, предприниматели, собственники и руководители малого и среднего бизнеса, научной сферы и тренеры переговорного мастерства. За пять часов более 30 разыгранных ситуаций, оцененных 14 судьями. Участники отыграли экспресс-поединки на различные темы из жизни, финалистов же определил формат «классика».

В результате места распределились следующим образом:

1 место — Мария Прокофьева, СГИК;

2 место — Виктория Стифорова, СГЭУ;

3 место — Ангелина Шарафиева, Колледж «МИР».

21 марта на базе Поволжского государственного колледжа прошли финальные соревнования по программированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди студентов Самарской области. В течение отведенного времени команда из двух человек должна была сконструировать, запрограммировать, провести отладку и непосредственно полёт БПЛА.

В тройку лидеров вошли:

1 место — команда Поволжского государственного колледжа, Артем Петров и Александр Пляшешников;

2 место — команда СамГТУ, Даниил Кудрявцев и Матвей Степанов;

3 место — команда СамГТУ, Арсений Федоров и Евгений Кайзеров.

В этот же день, 21 марта, студенты самарского региона из вузов и СПО соревновались в пилотировании беспилотных летательных аппаратов. FPV пилоты должны были пролететь на дроне по сложной траектории сквозь препятствия, расположенные в ограниченном пространстве.

По итогу призовые места между собой разделили студенты Поволжского государственного колледжа:

1 место — Даниил Сумальчиков, ПГК;

2 место — Александр Пляшешников, ПГК;

3 место — Максим Епифанов, ПГК.

Региональные отборочные соревнования Самарской области завершились 22 марта направлением «конкурс инженерных команд». Командам учебных заведений необходимо было представить решение производственной задачи — к делу требовалось подойти практично, технически и, что важно, творчески. В судейскую коллегию вошли представители вузов и промышленности от РКЦ «Прогресс».

 

Наиболее точными и убедительными в решении поставленных задач оказались:

1 место — команда Самарского университета, Пётр Козлов, Иван Кривецкий и Даниил Шарафутдинов;

2 место — команда филиала СамГТУ в Сызрани, Михаил Бездетко, Татьяна Иванина и Елизавета Пивоварова;

3 место — команда Самарского университета, Никита Хмельнок, Полина Середниченко и Валерия Колотилина.

В ближайшее время в Самарской области будет сформирована региональная делегация, которая в апреле отправится в Саранск – столицу Мордовии, чтобы принять участие в окружном этапе интеллектуальной олимпиады.

В Самарской области проект «IQ Самара» является неотъемлемой частью окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО», реализуемой под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Два года подряд самарская делегация входит в пятёрку регионов с лучшими результатами по итогу финальных соревнований.

 

Фото:  Министерство молодежной политики Самарской области

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