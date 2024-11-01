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Завершилась рассылка налоговых уведомлений собственникам имущества

1 ноября 2024 14:58
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Физическим лицам, подключенным к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», уведомления выгружены в электронном виде и не дублируются «Почтой России».

Физическим лицам, подключенным к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», уведомления выгружены в электронном виде и не дублируются «Почтой России».

 Налоговое уведомление на бумаге также не получат граждане, направившие согласие на получение налоговых уведомлений через портал Госуслуг. 

Доступ к «Личному кабинету» осуществляется:

с помощью логина и пароля, полученных при обращении в любом налоговом органе (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность);

с использованием квалифицированной электронной подписи физического лица;

пользователи портала Госуслуг могут подключиться к сервису с помощью подтвержденной учетной записи, для этого на стартовой странице Личного кабинета нужно выбрать ссылку «Войти через Госуслуги (ЕСИА)».

Получить уведомление и уплатить налоги за несовершеннолетних детей, в чьей собственности имеются объекты  налогообложения, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» во вкладке «Семейный доступ». Функционал сервиса позволяет отследить, уплатить и  избежать накопления задолженности, которая начисляется на несовершеннолетнего, но взыскивается с его законного представителя.

Для того, чтобы подключить  функционал «Семейный доступ» необходимо:

1.Быть пользователем «Личного кабинета», как родителю, так и несовершеннолетнему ребенку.

2. В «Личном кабинете» родителя выбрать «Добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) ребёнка, далее - «Отправить запрос».

3. Требуется подтвердить запрос в «Личном кабинете» несовершеннолетнего.

Оплата налога за несовершеннолетнего осуществляется в разделе «Налоги», в котором необходимо выбрать фамилию, имя и отчество добавленного в список ребенка. В этом же разделе можно посмотреть информацию о деталях начислений, проверить налоговое уведомление и историю проведенных операций.

Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении ими совершеннолетия. 

УФНС России по Самарской области рекомендует гражданам проверить доступ в «Личный кабинет налогоплательщика», получить налоговое уведомление и оплатить налоги до 2 декабря 2024 года.

 

Фото:  УФНС России по Самарской области

 

 

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