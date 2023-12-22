Завершена регистрация на конкурс «Это у нас семейное»: Самарская область вошла в топ регионов по числу участников

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Завершилась регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» . За три с половиной месяца участниками конкурса «Это у нас семейное» стали более 585 тысяч человек, а это свыше 100 тысяч семейных команд.

Семейный проект, объединяющий поколения, стартовал в преддверии Года семьи. О его запуске 1 сентября объявил Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России. За три с половиной месяца конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участниками стали семьи из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

«За три с половиной месяца конкурс «Это у нас семейное» объединил свыше ста тысяч семейных команд от Калининграда до Владивостока: вместе они выполняют интересные задания, делают добрые дела, лучше узнают друг друга. Мы получили заявки на участие в конкурсе из всех регионов России. Наиболее активными оказались Центральный и Приволжский федеральные округа – 27% и 22% регистраций, соответственно. Из Южного федерального округа, включая новые регионы, было подано 12% заявок, из Сибирского – 11%. Из Уральского и Северо-Западного федеральных округов подали заявки по 10% участников. Из ДФО поступило 5% регистраций, из СКФО – 3%. Дистанционный этап продлится до января, а весной и летом состоятся окружные полуфиналы и финал конкурса. Символично, что они пройдут уже в новом году, объявленном Президентом России Годом Семьи!» – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

В топ регионов по числу участников вошла Самарская область (2,6%). В тройке лидеров: Москва (8,6%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%). В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. Участниками конкурса стали представители 81 страны, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ.

Одна из самых многочисленных семей, участвующих в конкурсе, – команда Сунцовых из села Дебесы Удмуртской Республики, она насчитывает 25 участников. Самая многочисленная команда по количеству детей, – семья Ольховских из поселка Целинный Забайкальского края. Всего в семье 26 детей, 23 из которых – приемные, а в конкурсе участвует 21 ребенок. В конкурсе принимают участие крепкие дружные семьи, например, Василий и Евдокия Безруковы из поселка Кулебаки Нижегородской области в ноябре отметили юбилей – 70 лет совместной жизни, а им самим уже исполнилось по 90 лет.

До 15 января 2024 года продолжится дистанционный этап конкурса. Он стартовал 25 октября. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь».

«Это очень объединяющая, теплая и душевная тема, можно сделать много полезного всей семьей. Очень много творчества присутствует в заданиях для семей. Люди хотят и петь, и сочинять стихи, песни. Задания апеллируют и к семейным ценностям, касаются семейного уюта, быта, например, привести в порядок свой дом, квартиру, подъезд, двор. Все это замечательно и есть в каждом из нас, просто нужно это объединить и об этом напомнить», – подчеркивает певец, продюсер, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации, член Наблюдательного совета конкурса Дмитрий Маликов.

В Наблюдательный совет конкурса входят государственные и общественные деятели, предприниматели, известные деятели в сфере науки, культуры, спорта и являющие собой пример сохранения семейных ценностей и традиций. Они подготовили подарки для участников конкурса, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа: концерт с участием известного саксофониста, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана, возможность посетить студию звукозаписи Black Star и выпустить свою песню на музыкальных площадках предоставил от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова.

До окончания дистанционного этапа участникам будут открываться и другие задания для выполнения. Одно из конкурсных испытаний уже сегодня представит певец, предприниматель, музыкант, член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергей Жуков. «Задание, которое представляет наша семья, – кулинарное. Мы решили взять старые добрые традиции наших бабушек, мам и попробовать приготовить своими руками что-то вкусное, то, что передается из поколения в поколение. Повторить рецепт семьи Жуковых мы предлагаем участникам конкурса. А мы выберем одну из семей нашей страны, которая приедет к нам в гости, и мы угостим их своими фирменными блюдами», – рассказал Сергей Жуков.

Свои призы для участников подготовили партнеры конкурса. Те семейные команды, которые успешно справятся с выполнением задания «Мультсемья», разработанным киностудией «Союзмультфильм», получат возможность посетить развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» в Москве и Казани. А участники, которые покажут лучшие результаты при выполнении задания «Изобретатели», получат специальные призы от Госкорпорации «Росатом» – запоминающиеся экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в городе Мурманск.

По итогам всего дистанционного этапа весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное», где семьи посоревнуются за главные призы конкурса «Это у нас семейное». 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».