Запускается семейный флешмоб «Мой папа – пример и опора!»

168

20 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День отца



В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника Российской Федерации, Академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова и Благотворительного фонда «Протек» запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию!

Мы предлагаем опубликовать фото или видео с поздравлениями и рассказом о вашем папе, возможно, кто-то вспомнит смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисует папин портрет. Ждем ваши поздравления, признания в любви, благодарности отцам!



Как принять участие в семейном флешмобе?

- С 16 по 20 октября выложите на своей странице в ВК фотографию, видео или рисунок, посвященные папе

- Отметьте ваш пост хештегами #деньотца2024 и #ФондАндреяПервозванного

- Вам нужно быть подписанным на страницы Фонда Андрея Первозванного https://vk.com/fap_fund и БФ «Протек» https://vk.com/bf_protek

- Ваш аккаунт должен быть открыт



Флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором определят 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат подарки от партнера флешмоба БФ «Протек» и сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 23 октября на сайте https://fap.ru/ и странице ВК https://vk.com/fap_fund

Фото: fap.ru